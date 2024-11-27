Хронические запоры: скрытая угроза для здоровья

Россиян предупредили о серьёзных рисках, связанных с хроническими запорами. Эндокринолог Диляра Лебедева в своём телеграм-канале отметила, что легкомысленное отношение к этой проблеме может привести к опасным последствиям для здоровья.

Запоры, по словам специалиста, не просто вызывают дискомфорт, но и сигнализируют о потенциальных нарушениях в организме. Они способствуют обратному всасыванию токсинов в кровь, что провоцирует воспалительные процессы и значительно увеличивает риск развития рака кишечника. Кроме того, подобные проблемы со стулом могут стать причиной появления акне.

Лебедева приводит несколько различных причин возникновения запоров, среди которых ипотиреоз, различные заболевания кишечника, дискинезия желчного пузыря и наличие паразитов. Эти факторы могут нарушать работу кишечной моторики и затруднять процесс опорожнения.

Особое внимание эксперт уделяет опасности использования слабительных средств и клизм без консультации с врачом. Такие методы, по словам Лебедевой, лишь усугубляют проблему, снижая шансы на естественное восстановление работы кишечника и не устраняя первопричину нарушения.

Для эффективного решения проблемы эндокринолог рекомендует пройти медицинское обследование, чтобы выявить и устранить сбои в работе организма. Это особенно важно, учитывая, что хронические запоры могут затронуть не только взрослых, но и детей. В подобных случаях важно не игнорировать симптомы и обращаться за медицинской помощью при первых признаках нарушения работы кишечника. Своевременная диагностика и корректное лечение помогут избежать серьёзных осложнений и сохранить здоровье.