Россиянам рассказали, в каких случаях питьевая вода может стать ядом

Чистая вода не всегда идёт на пользу организму, порой она может стать причиной сильного отравления. Особенно в зоне риска находятся маленькие дети, когда плавают, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

«Распространённая причина водного отравления у грудничков — грудничковое плавание. Когда они плавают в бассейне, то заглатывают достаточное количество воды, что иногда приводит к водным отравлениям», — отметил доктор в эфире радио Sputnik.

Он заявил, что это очень тяжёлое состояние, близкое к коме, когда происходит резкое нарушение абсолютно всех функций. Кроме того, в зоне риска находятся марафонцы, которых долгое время на протяжении всей дистанции поили обычной водой.

«Некоторые марафонцы, добежав или даже не добежав до финиша, впадали в эту самую кому. Это тяжелейшее электролитное нарушение с тяжёлыми проявлениями со стороны сердца и головного мозга», — рассказал Водовозов.

Опасно пить чистую воду и в случае кишечных инфекций, и при высоких температурах. Такое состояние сопровождается массовой потерей жидкости и электролитов. Восполнить водный баланс в организме лучше при помощи специальных регидратирующих растворов, которые продаются в аптеках. Там есть всё необходимое, чтобы прийти в норму после болезни.