Названо 5 фраз, которые ни за что нельзя произносить на собеседовании

Существуют фразы, считающиеся «убийцами» зарплаты. К примеру, если сказать на собеседовании, что вы готовы работать для опыта, а размер выплат не так важен, то на высокую зарплату можно и не рассчитывать, предупредила карьерный эксперт Алёна Чукина.

В беседе с «Лентой.ру» она перечислила и другие фразы, которые лучше не произносить на собеседовании. В их числе — «мне неважно, сколько платят, я просто хочу быть частью интересного проекта». В этом случае у работодателя может сложиться впечатление, что соискатель не ценит свой труд.

Также специалист призвала не говорить о неуверенности в размере зарплаты и не переспрашивать, сколько вам готовы предложить, чтобы не давать повода предложить вам меньше, чем. Кроме того, не стоит соглашаться с предложением без обсуждения. Так, фразу «ваше предложение ниже, чем я ожидал, но я готов согласиться» лучше не произносить на собеседовании.