HR-эксперт указала на катастрофическую ошибку, которую многие допускают в резюме

При составлении резюме необходимо указывать только реальный опыт работы и достижения. Врать нельзя, потому что ложь вскроется любо при собеседовании, либо при выполнении поставленных задач. Об этом предупредила HR-специалист Наталья Антропова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также, по её словам, идеальное резюме должно легко читаться, поэтому стоит избегать лишней информации, а текст лучше разделить с помощью лаконичных заголовков. Дословно копировать обязанности из должностных инструкций, а тем более использовать канцеляризмы не нужно. Ещё одно правило заключается в указании soft skills вместо банальных характеристик.