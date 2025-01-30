HR-эксперт указала на катастрофическую ошибку, которую многие допускают в резюме
HR-специалист Антропова призвала не врать при составлении резюме
При составлении резюме необходимо указывать только реальный опыт работы и достижения. Врать нельзя, потому что ложь вскроется любо при собеседовании, либо при выполнении поставленных задач. Об этом предупредила HR-специалист Наталья Антропова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Также, по её словам, идеальное резюме должно легко читаться, поэтому стоит избегать лишней информации, а текст лучше разделить с помощью лаконичных заголовков. Дословно копировать обязанности из должностных инструкций, а тем более использовать канцеляризмы не нужно. Ещё одно правило заключается в указании soft skills вместо банальных характеристик.
«Если вам необходимо выделить стрессоустойчивость, напишите «быстро ориентируюсь в сложных ситуациях, умею работать в условиях неопределенности». Говоря о коммуникабельности: «уверенно выстраиваю отношения с любыми клиентами». «Скрупулезно отношусь к выполнению задач, придерживаюсь точных дедлайнов», — если необходимо подчеркнуть пунктуальность и ответственность», — призвала эксперт.
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