Названы самые востребованные профессии на удалёнке
РИА «ФП»: Менеджеры по развитию бизнеса на удалёнке наиболее востребованы
Менеджеры по развитию бизнеса наиболее востребованы среди профессий, предполагающих удалённый формат работы. Во втором полугодии минувшего года количество вакансий по данной специальности увеличилось на 164% при средней зарплате для соискателей с небольшим опытом в 76 352 рубля в месяц. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».
Второе место, по данным издания, занимает профессия рекрутера. Прирост составил 136%, а средняя зарплата — 60 912 рублей в месяц при условии фиксированного графика «на удалёнке». Менеджеры по персоналу стали популярнее на 116%. От них требует большей способностей, чем от рекрутеров, соответственно, и зарплата выше — 90 020 рублей.
«Хотя после пандемии многие компании вернулись к офисному формату работы, предложения с возможностью удалённого или гибридного графика всё ещё можно встретить для некоторых наиболее востребованных массовых профессий в офисном сегменте», — рассказал эксперт Кирилл Пшеничных.