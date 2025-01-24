Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 15:18

Названы самые востребованные профессии на удалёнке

РИА «ФП»: Менеджеры по развитию бизнеса на удалёнке наиболее востребованы

Менеджеры по развитию бизнеса наиболее востребованы среди профессий, предполагающих удалённый формат работы. Во втором полугодии минувшего года количество вакансий по данной специальности увеличилось на 164% при средней зарплате для соискателей с небольшим опытом в 76 352 рубля в месяц. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Второе место, по данным издания, занимает профессия рекрутера. Прирост составил 136%, а средняя зарплата — 60 912 рублей в месяц при условии фиксированного графика «на удалёнке». Менеджеры по персоналу стали популярнее на 116%. От них требует большей способностей, чем от рекрутеров, соответственно, и зарплата выше — 90 020 рублей.

«Хотя после пандемии многие компании вернулись к офисному формату работы, предложения с возможностью удалённого или гибридного графика всё ещё можно встретить для некоторых наиболее востребованных массовых профессий в офисном сегменте», — рассказал эксперт Кирилл Пшеничных.

Best Company Award: стали известны лучшие работодатели для молодёжи
Best Company Award: стали известны лучшие работодатели для молодёжи

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов. А ещё россиянам дали инструкцию на случай потери работы. Кроме того, HR-эксперт объяснила, почему молодёжь идёт в курьеры вместо офисов или заводов.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar