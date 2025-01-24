Названы самые востребованные профессии на удалёнке

Менеджеры по развитию бизнеса наиболее востребованы среди профессий, предполагающих удалённый формат работы. Во втором полугодии минувшего года количество вакансий по данной специальности увеличилось на 164% при средней зарплате для соискателей с небольшим опытом в 76 352 рубля в месяц. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Второе место, по данным издания, занимает профессия рекрутера. Прирост составил 136%, а средняя зарплата — 60 912 рублей в месяц при условии фиксированного графика «на удалёнке». Менеджеры по персоналу стали популярнее на 116%. От них требует большей способностей, чем от рекрутеров, соответственно, и зарплата выше — 90 020 рублей.