HR-эксперт объяснила, почему молодёжь идёт в курьеры вместо офисов или заводов
HR-эксперт Свитковская: Молодёжь идёт в курьеры из-за высоких зарплат и графика
Одной из самых востребованных профессий в России стал курьер. Эти специалисты нужны везде: в маркетплейсах, общепите, в деловой сфере и даже в обычных магазинах. Из-за высокого спроса работодатели сегодня готовы платить курьерам более 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что далеко не во всех компаниях готовы предложить подобный доход даже людям с высшим образованием. Поэтому неудивительно, что молодые люди скорее пойдут в курьеры, чем на заводы или в офисы, отметила HR-эксперт Юлия Свитковская.
«Причина в том, что наступило время быстрого дофамина. Молодое поколение ценит то, что есть здесь и сейчас. А заработная плата курьера сейчас в диапазоне от 180 до 220 тысяч рублей. А у условного токаря, слесаря, механика или руководителя отдела продаж в некоторых компаниях доход значительно меньше», — заявила она в беседе с РИА «ФедералПресс».
Она добавила, что работа в доставке — это быстрые деньги. То есть курьерам не надо ждать зарплату раз в месяц, они могут получать её каждый день. Причём потолка в доходе нет — сколько наездил, столько и получил.
Среди других подобных профессий — специалисты из сферы услуг. Сегодня девушки после школ зачастую идут не в институт или в колледж, а на курсы бровистов, мастеров по маникюру и пр.
«К примеру, в моей практике был случай: девушка прошла собеседование в транспортную компанию на должность менеджера по продажам. Оклад 70 тысяч плюс бонусы. Её готовы были брать. Но в последний момент она позвонила и сказала, что пошла работать в студию бровей. И за пару дней практики ей месячную зарплату уже сделали в 90 тысяч рублей», — поделилась историей HR-эксперт.
Однако она считает, что опасаться данной тенденции на рынке труда не надо. Она отметила, что в работе тех же курьеров есть свои минусы. Например, это тяжёлый физический труд и разные погодные условия.
Ранее Life.ru писал, что высокие зарплаты курьеров вызвали критику. Представитель крупного сервиса по подбору персонала возмутился, что они не могут получать больше, чем токари или учителя. Он считает, что надо упразднить систему самозанятости, которая из-за налоговой выгоды позволяет работодателям поднимать зарплаты в сферах услуг выше рыночных.