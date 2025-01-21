HR-эксперт объяснила, почему молодёжь идёт в курьеры вместо офисов или заводов

Одной из самых востребованных профессий в России стал курьер. Эти специалисты нужны везде: в маркетплейсах, общепите, в деловой сфере и даже в обычных магазинах. Из-за высокого спроса работодатели сегодня готовы платить курьерам более 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что далеко не во всех компаниях готовы предложить подобный доход даже людям с высшим образованием. Поэтому неудивительно, что молодые люди скорее пойдут в курьеры, чем на заводы или в офисы, отметила HR-эксперт Юлия Свитковская.

«Причина в том, что наступило время быстрого дофамина. Молодое поколение ценит то, что есть здесь и сейчас. А заработная плата курьера сейчас в диапазоне от 180 до 220 тысяч рублей. А у условного токаря, слесаря, механика или руководителя отдела продаж в некоторых компаниях доход значительно меньше», — заявила она в беседе с РИА «ФедералПресс».

Она добавила, что работа в доставке — это быстрые деньги. То есть курьерам не надо ждать зарплату раз в месяц, они могут получать её каждый день. Причём потолка в доходе нет — сколько наездил, столько и получил.

Среди других подобных профессий — специалисты из сферы услуг. Сегодня девушки после школ зачастую идут не в институт или в колледж, а на курсы бровистов, мастеров по маникюру и пр.

«К примеру, в моей практике был случай: девушка прошла собеседование в транспортную компанию на должность менеджера по продажам. Оклад 70 тысяч плюс бонусы. Её готовы были брать. Но в последний момент она позвонила и сказала, что пошла работать в студию бровей. И за пару дней практики ей месячную зарплату уже сделали в 90 тысяч рублей», — поделилась историей HR-эксперт.

Однако она считает, что опасаться данной тенденции на рынке труда не надо. Она отметила, что в работе тех же курьеров есть свои минусы. Например, это тяжёлый физический труд и разные погодные условия.