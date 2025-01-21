Только без паники! Россиянам дали инструкцию на случай потери работы

Россиянам, которые в начале года остались без работы, дали несколько рекомендаций. В первую очередь нельзя паниковать. В этой непростой ситуации надо сохранять спокойствие и постараться адаптироваться к новым условиям, заявила карьерный консультант Оксана Семёнова.

Эксперт посоветовала оценить свои сильные стороны. Возможно, ваши навыки и знания будут полезны в другой области. Например, юрист может переключиться на внутренний рынок, а менеджер проектов заняться локальными инициативами.

«Кроме этого, можно пройти курсы повышения квалификации. Сейчас множество образовательных платформ предлагает бесплатные или доступные курсы по самым разным направлениям. Также можно сменить профессию», — отметила Семёнова в эфире радио Sputnik.

Также она призвала относиться к увольнению как к началу нового этапа жизни. Можно использовать соцсети и профессиональные платформы для поиска вакансий. Не надо бояться обращаться за помощью в центры для безработных и службы занятости. Если у вас было желание уйти во фриланс, то это самое подходящее время.