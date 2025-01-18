Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов

Количество вакансий с пометкой «для студентов» по итогам минувшего года увеличилось в два с половиной раза, а средняя зарплата по России составила 57 797 рублей в месяц с учётом полной занятости. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикует РИА «ФедералПресс».

При этом студенты имеют возможность зарабатывать в два раза больше среднего уровня дохода. Наиболее выгодной считается сфера транспортного машиностроения, где зарплата составляет 118 068 рублей. На втором месте находится курьерская доставка со средней зарплатой в 106 793 рубля. Замыкает тройку сфера ремонта и отделки помещений с доходом в 89 606 рублей в месяц.