Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов
РИА «ФП»: Самые большие зарплаты студенты получают в сфере машиностроения
Количество вакансий с пометкой «для студентов» по итогам минувшего года увеличилось в два с половиной раза, а средняя зарплата по России составила 57 797 рублей в месяц с учётом полной занятости. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикует РИА «ФедералПресс».
При этом студенты имеют возможность зарабатывать в два раза больше среднего уровня дохода. Наиболее выгодной считается сфера транспортного машиностроения, где зарплата составляет 118 068 рублей. На втором месте находится курьерская доставка со средней зарплатой в 106 793 рубля. Замыкает тройку сфера ремонта и отделки помещений с доходом в 89 606 рублей в месяц.
Тем не менее, наибольший рост показала сфера клиентского сервиса, где число вакансий для студентов за год выросло на 93% при средней зарплате в 43 603 рубля. Сильно прибавили также сферы транспорта и логистики (+85% , 68 516 рублей) и сфера производства (+54%, 69 184 рубля).
Ранее были названы самые прибыльные вакансии для пожилых людей. Кроме того, перечислены самые востребованные профессии в России. Кстати, в Москве курьеры по уровню зарплат догоняют врачей частных клиник.