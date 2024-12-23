В Москве курьеры по уровню зарплат догоняют врачей частных клиник

В Москве курьеры-водители по уровню зарплат догоняют врачей частных клиник. В декабре они могут заработать до 250 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса для поиска работы, результаты которого публикует aif.ru. По данным издания, ситуация у пеших курьеров более скромная — они могут рассчитывать максимум на 160 тысяч рублей.

В целом же за 2024 год в средняя зарплата пеших курьеров, доставщиков на самокатах и велосипедах в Москве выросла с 70 до 80 тысяч рублей, прибавив 14%. Автокурьеры разбогатели на 10%, что в среднем позволило им зарабатывать не 100, а 110 тысяч рублей. В ноябре максимумы достигли 140 и 220 тысяч рублей, соответственно.