Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 12:48

В Москве курьеры по уровню зарплат догоняют врачей частных клиник

В Москве курьеры-водители по уровню зарплат догоняют врачей частных клиник. В декабре они могут заработать до 250 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса для поиска работы, результаты которого публикует aif.ru. По данным издания, ситуация у пеших курьеров более скромная — они могут рассчитывать максимум на 160 тысяч рублей.

В целом же за 2024 год в средняя зарплата пеших курьеров, доставщиков на самокатах и велосипедах в Москве выросла с 70 до 80 тысяч рублей, прибавив 14%. Автокурьеры разбогатели на 10%, что в среднем позволило им зарабатывать не 100, а 110 тысяч рублей. В ноябре максимумы достигли 140 и 220 тысяч рублей, соответственно.

«В прошлом году в декабре работодатели практиковали повышение зарплатных предложений: рыночные средние выросли примерно на 10-15%. Сейчас прирост уже на уровне 15-25%, а зарплатные максимумы, похоже, взлетят в небеса», — полагают аналитики.

Гуманитарий или технарь: Как дата рождения влияет на карьеру и выбор профессии
Гуманитарий или технарь: Как дата рождения влияет на карьеру и выбор профессии

Ранее аналитики назвали самые востребованные профессии в России. Кроме того, эксперты обозначили самые странные вакансии 2024 года.

Обложка ©

Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar