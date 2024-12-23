В Москве курьеры по уровню зарплат догоняют врачей частных клиник
В Москве курьеры-водители по уровню зарплат догоняют врачей частных клиник. В декабре они могут заработать до 250 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса для поиска работы, результаты которого публикует aif.ru. По данным издания, ситуация у пеших курьеров более скромная — они могут рассчитывать максимум на 160 тысяч рублей.
В целом же за 2024 год в средняя зарплата пеших курьеров, доставщиков на самокатах и велосипедах в Москве выросла с 70 до 80 тысяч рублей, прибавив 14%. Автокурьеры разбогатели на 10%, что в среднем позволило им зарабатывать не 100, а 110 тысяч рублей. В ноябре максимумы достигли 140 и 220 тысяч рублей, соответственно.
«В прошлом году в декабре работодатели практиковали повышение зарплатных предложений: рыночные средние выросли примерно на 10-15%. Сейчас прирост уже на уровне 15-25%, а зарплатные максимумы, похоже, взлетят в небеса», — полагают аналитики.
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Life.ru