Менеджер распила и сборщик бутербродов: Названы самые странные вакансии 2024 года
В РФ в 2024 году требовались на работу менеджер распила и сборщик бутербродов
Менеджер по распилу — именно так решили назвать вакансию в мебельной компании, где требовался... Нет, не коррупционер — всего лишь специалист, который будет пилить дерево. Впрочем, это ещё не самая странная вакансия уходящего 2024 года, размещённая на специализированных порталах по поиску работу.
Из интересного аналитики также выделили сборщика бутербродов — возможно, для этого процесса требуются уникальные навыки. Зато управляющий песчаным карьером точно должен постичь секреты грамотной коммуникации с клиентами.
«Для обладателей богатырской силы — позиция ученика мастера на производство бетонной мебели: тягать веса до 50 кг», — рассказал собеседник RT.
А для более возвышенных людей точно подошли бы вакансии позолотчика, который должен золотить старинные книги, или эмальера, в чьи обязанности входит создание ювелирных украшений. Вероятно, где-то рядом должен работать виноградарь, выращивающий лозу.
Мастера на все руки тоже не оставались без дела, потому что в 2024 году требовался «работник на утюг». Остаётся надеяться, что речь идёт о глажке, а не пытках... Зато «специалист на зашив мыска у носков» точно принесёт пользу обществу.
Кстати, будьте бдительны! Мошенники орудуют на сайтах с вакансиями. А если хотите знать, как дата рождения влияет на карьеру и выбор профессии, читайте материал Life.ru.