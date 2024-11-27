Менеджер распила и сборщик бутербродов: Названы самые странные вакансии 2024 года

Менеджер по распилу — именно так решили назвать вакансию в мебельной компании, где требовался... Нет, не коррупционер — всего лишь специалист, который будет пилить дерево. Впрочем, это ещё не самая странная вакансия уходящего 2024 года, размещённая на специализированных порталах по поиску работу.

Из интересного аналитики также выделили сборщика бутербродов — возможно, для этого процесса требуются уникальные навыки. Зато управляющий песчаным карьером точно должен постичь секреты грамотной коммуникации с клиентами.

«Для обладателей богатырской силы — позиция ученика мастера на производство бетонной мебели: тягать веса до 50 кг», — рассказал собеседник RT.

А для более возвышенных людей точно подошли бы вакансии позолотчика, который должен золотить старинные книги, или эмальера, в чьи обязанности входит создание ювелирных украшений. Вероятно, где-то рядом должен работать виноградарь, выращивающий лозу.