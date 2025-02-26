«Не дайте себя съесть»: Психолог рассказал, как дистанцироваться от навязчивого коллеги

Присутствие в рабочем коллективе навязчивого коллеги, который любого выведет из психологического равновесия, может серьёзно подорвать эффективность трудового процесса. Эти «токсики» зачастую играют на эмоциях как на музыкальных инструментах, вызывая гнев, стыд, страх и даже вину, рассказал Life.ru психолог Александр Кичаев.

Не дайте навязчивому коллеге себя съесть. Самое главное в общении с ним — установить свои границы и защищать их как крепость. Представьте, что вы рыцарь, а ваш коллега — огнедышащий дракон, который пытается вас проглотить. Но вы не сдаётесь и бьётесь до последнего, отражая его атаки Александр Кичаев Психолог

По словам собеседника издания, одним из эффективных способов дистанцироваться является использование «Я-высказываний». Например, если коллега позволяет себе неприятные замечания, можно сказать: «Когда ты говоришь такие гадости, я чувствую себя маленьким и беспомощным. Поэтому я больше не буду с тобой общаться». Также помогает демонстративный игнор, например, включение музыки в наушниках.

Кичаев отметил, что важно не давать таким персонам контролировать свои эмоции. Для этого можно даже признать собственное раздражение и не позволять ему перерасти в реакцию, выгодную токсичному собеседнику. По словам психолога, ещё навязчивые коллеги могут столкнуть нескольких человек лбами, создавая искусственные конфликты.

«Но мы не должны поддаваться на их провокации. Вместо этого мы можем сохранять нейтралитет и не вступать в конфликт. Например, можно просто кивать в ответ на слова коллеги и улыбаться, но делать всё по-своему. Или, если ситуация выходит из-под контроля, взять тайм-аут и успокоиться», — посоветовал психолог.

Наконец, Кичаев призвал не объяснять неприятному коллеге причины своего нежелания продолжать диалог. Достаточно обозначить, что общение с ним закончено, а затем переключиться на свои дела. Впрочем, подчеркнул эксперт, подобные ситуации на работе могут принести и пользу.

«Общение с надоедливым коллегой может быть полезным для вашего профессионального и личностного роста. Вы развиваете навыки дипломатии и жёстких переговоров. Вы учитесь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Вы становитесь более уверенным в себе и своих силах», — подытожил Кичаев.