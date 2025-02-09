Что делать, если вы влюбились в коллегу: Топ советов психолога
Психолог Сухова: При служебном романе важно отделять работу от личной жизни
Служебный роман не всегда может закончиться так же радостно, как для главных героев одноимённого фильма Эльдара Рязанова Новосельцева и Людмилы Прокопьевны. Порой чувства к коллеге могут стать самым настоящим проклятием, как это произошло в той же картине с Олечкой Рыжовой и Самохваловым. Чтобы избежать неловкой ситуации и шептаний за спиной, следует знать несколько правил поведения. О них рассказала «Вечерней Москве» психолог Анна Сухова.
Прежде, чем признаваться в любви коллеге, необходимо проанализировать свои чувства. Возможно, это просто мимолётное увлечение. Если же речь идёт о любви, то важно сохранить спокойствие и профессионализм на рабочем месте. Во избежание пересудов в офисе стоит сохранить деловое общение с коллегой.
Также психолог посоветовала не торопиться признаваться в своих чувствах. Этот тот случай, когда ситуацию лучше пустить на самотёк. Надо быть готовым к тому, что чувства будут не взаимными.
«Важно сохранить самообладание, даже если ситуация не разовьётся так, как вы надеялись», — посоветовала Сухова.
Если же отношения всё же начались, не стоит их афишировать на работе. Это поможет избежать слухов и возможных трудностей. Важно установить чёткие границы — личная жизнь не должна смешиваться с работой. Ссоры и разрыв не должны влиять на профессиональную деятельность.
Ранее на тему служебных романов в России проводились опросы. Согласно результатам одного из них, больше половины респондентов считают отношения на работе нормой. Стоит отметить, что почти треть граждан встречают свою судьбу именно на работе или учёбе. Другой опрос подтверждает это. Он свидетельствует о том, что каждый пятый служебный роман заканчивается свадьбой. Однако не все пары доходят до ЗАГСа, 45% из них всё же распадаются.
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977), режиссёр Эльдар Рязанов