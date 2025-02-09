Что делать, если вы влюбились в коллегу: Топ советов психолога

Служебный роман не всегда может закончиться так же радостно, как для главных героев одноимённого фильма Эльдара Рязанова Новосельцева и Людмилы Прокопьевны. Порой чувства к коллеге могут стать самым настоящим проклятием, как это произошло в той же картине с Олечкой Рыжовой и Самохваловым. Чтобы избежать неловкой ситуации и шептаний за спиной, следует знать несколько правил поведения. О них рассказала «Вечерней Москве» психолог Анна Сухова.

Прежде, чем признаваться в любви коллеге, необходимо проанализировать свои чувства. Возможно, это просто мимолётное увлечение. Если же речь идёт о любви, то важно сохранить спокойствие и профессионализм на рабочем месте. Во избежание пересудов в офисе стоит сохранить деловое общение с коллегой.

Также психолог посоветовала не торопиться признаваться в своих чувствах. Этот тот случай, когда ситуацию лучше пустить на самотёк. Надо быть готовым к тому, что чувства будут не взаимными.

«Важно сохранить самообладание, даже если ситуация не разовьётся так, как вы надеялись», — посоветовала Сухова.

Если же отношения всё же начались, не стоит их афишировать на работе. Это поможет избежать слухов и возможных трудностей. Важно установить чёткие границы — личная жизнь не должна смешиваться с работой. Ссоры и разрыв не должны влиять на профессиональную деятельность.