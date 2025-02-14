Стало известно, кто довёл москвича до покушения на убийство друга с помощью пирожков со ртутью

Коллега Дмитрия и Сергея — 24-летняя сотрудница стала причиной конфликта двух мужчин, которые попали в больницу после отправления пирожками со ртутью в Москве. По данным Telegram-канала SHOT, ухажёры проявляли интерес к одной и той же девушке, несмотря на то, что оба были женаты. В итоге ревность Дмитрия достигла предела.

Обвиняемый Дмитрий — слева, супруга Дмитрия — посередине, жена пострадавшего Сергея — справа. Обложка © SHOT

Чтобы завоевать свою коллегу, обвиняемый решил отравить Сергея ртутью, при этом сам же притворился жертвой. Подозрения на мужчину появились, когда его анализы показали отсутствие металла в организме. Кроме того, он начал путаться в показаниях.