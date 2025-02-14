Стало известно, кто довёл москвича до покушения на убийство друга с помощью пирожков со ртутью
SHOT: Коллега отравившихся пирожками со ртутью мужчин стала причиной покушения
Коллега Дмитрия и Сергея — 24-летняя сотрудница стала причиной конфликта двух мужчин, которые попали в больницу после отправления пирожками со ртутью в Москве. По данным Telegram-канала SHOT, ухажёры проявляли интерес к одной и той же девушке, несмотря на то, что оба были женаты. В итоге ревность Дмитрия достигла предела.
Обвиняемый Дмитрий — слева, супруга Дмитрия — посередине, жена пострадавшего Сергея — справа. Обложка © SHOT
Чтобы завоевать свою коллегу, обвиняемый решил отравить Сергея ртутью, при этом сам же притворился жертвой. Подозрения на мужчину появились, когда его анализы показали отсутствие металла в организме. Кроме того, он начал путаться в показаниях.
Госпитализированный Сергей, хотя и женат, но проживает отдельно с матерью. Его жена всё же навещает его в больнице. Супруга Дмитрия также приехала забрать горе-ухажёра из медучреждения.
Напомним, что ранее Дмитрий и Сергей отравились ртутью и были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Они съели необычные пирожки. Департамент здравоохранения показал, как выглядела та самая опасная выпечка, а Роспотребнадзор уже начал расследование. Пекарня «Мельница» и магазин «Дикси» стали главными подозреваемыми. Одна представители сразу опровергли информацию, что пирожки со ртутью были куплены у них.
SHOT