В Москве приостановили работу пекарни в ходе расследования отравления пирожками со ртутью
В Москве опечатали пекарню «Мельница» в ходе расследования отравления ртутью
Управление Роспотребнадзора в ходе эпидемиологического расследования опечатало пекарню «Мельница», которая находится на Симферопольском бульваре в Москве. В ведомстве уточнили, что были найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства.
«Управление Роспотребнадзора по городе Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с двумя случаями отравления тяжёлыми металлами в результате употребления в пищу выпечного изделия, приобретённого в организации общественного питания «Мельница», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Установлен временный запрет деятельности. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности.
Напомним, ранее сообщалось, что два москвича съели пирожки со ртутью и попали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку. В связи с инцидентом Роспотребнадзор начал расследование. Под подозрение попал магазин «Дикси», однако там опровергли информацию, что пирожки со ртутью были куплены у них.
Life.ru / Kandinsky 3.1