В Москве приостановили работу пекарни в ходе расследования отравления пирожками со ртутью

Управление Роспотребнадзора в ходе эпидемиологического расследования опечатало пекарню «Мельница», которая находится на Симферопольском бульваре в Москве. В ведомстве уточнили, что были найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства.

«Управление Роспотребнадзора по городе Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с двумя случаями отравления тяжёлыми металлами в результате употребления в пищу выпечного изделия, приобретённого в организации общественного питания «Мельница», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.