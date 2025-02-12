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Регион
12 февраля, 10:50

В Москве приостановили работу пекарни в ходе расследования отравления пирожками со ртутью

В Москве опечатали пекарню «Мельница» в ходе расследования отравления ртутью

Управление Роспотребнадзора в ходе эпидемиологического расследования опечатало пекарню «Мельница», которая находится на Симферопольском бульваре в Москве. В ведомстве уточнили, что были найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства.

«Управление Роспотребнадзора по городе Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с двумя случаями отравления тяжёлыми металлами в результате употребления в пищу выпечного изделия, приобретённого в организации общественного питания «Мельница», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Установлен временный запрет деятельности. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности.

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Напомним, ранее сообщалось, что два москвича съели пирожки со ртутью и попали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку. В связи с инцидентом Роспотребнадзор начал расследование. Под подозрение попал магазин «Дикси», однако там опровергли информацию, что пирожки со ртутью были куплены у них.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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