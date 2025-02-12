Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту отравления ртутью в Москве
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки после сообщений об отравлении двух москвичей пирожками с ртутью в пекарне. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Глава СК России поручил доложить о ходе проверки по факту пищевого отравления в Москве», — указано в сообщении.
Доклад Бастрыкину предоставил глава столичного управления СК. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, 11 февраля два жителя столицы на юге города попали в больницу после употребления пирожков с шариками ртути внутри. Их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами, а Роспотребнадзор начал расследование.
Telegram / Московская медицина