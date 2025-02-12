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12 февраля, 07:10

Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту отравления ртутью в Москве

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки после сообщений об отравлении двух москвичей пирожками с ртутью в пекарне. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Глава СК России поручил доложить о ходе проверки по факту пищевого отравления в Москве», — указано в сообщении.

Доклад Бастрыкину предоставил глава столичного управления СК. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ртути не нашли: Владелец пекарни, где отравились москвичи, рассказал о проверке
Ртути не нашли: Владелец пекарни, где отравились москвичи, рассказал о проверке

Напомним, 11 февраля два жителя столицы на юге города попали в больницу после употребления пирожков с шариками ртути внутри. Их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами, а Роспотребнадзор начал расследование.

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Telegram / Московская медицина

Мария Любицкая
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