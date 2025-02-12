Ртути не нашли: Владелец пекарни, где отравились москвичи, рассказал о проверке

Хозяин московкой пекарни «Мельница», где двое мужчин накануне отравились пирожками с ртутью, заявил, что в заведении не нашли следов опасного химического элемента. Об этом пишет SHOT.

По его словам, следователи и сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы выпечки и ингредиентов, из которых готовили на кухне, но ртути там не обнаружили. Следов вещества не нашли и в помещении, где изготавливались те самые пирожки. Сейчас в заведении продолжаются следственные действия.