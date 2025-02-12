Ртути не нашли: Владелец пекарни, где отравились москвичи, рассказал о проверке
Владелец пекарни, где отравились москвичи, заявил, что там не обнаружили ртути
Хозяин московкой пекарни «Мельница», где двое мужчин накануне отравились пирожками с ртутью, заявил, что в заведении не нашли следов опасного химического элемента. Об этом пишет SHOT.
По его словам, следователи и сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы выпечки и ингредиентов, из которых готовили на кухне, но ртути там не обнаружили. Следов вещества не нашли и в помещении, где изготавливались те самые пирожки. Сейчас в заведении продолжаются следственные действия.
Как сообщал Life.ru, 11 февраля два жителя столицы на юге города попали в больницу после употребления пирожков с шариками ртути внутри. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами, а Роспотребнадзор начал расследование
SHOT