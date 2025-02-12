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12 февраля, 07:03

Ртути не нашли: Владелец пекарни, где отравились москвичи, рассказал о проверке

Владелец пекарни, где отравились москвичи, заявил, что там не обнаружили ртути

Хозяин московкой пекарни «Мельница», где двое мужчин накануне отравились пирожками с ртутью, заявил, что в заведении не нашли следов опасного химического элемента. Об этом пишет SHOT.

По его словам, следователи и сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы выпечки и ингредиентов, из которых готовили на кухне, но ртути там не обнаружили. Следов вещества не нашли и в помещении, где изготавливались те самые пирожки. Сейчас в заведении продолжаются следственные действия.

Владелец пекарни, где москвичи отравились ртутью, ранее занимался строительством
Владелец пекарни, где москвичи отравились ртутью, ранее занимался строительством

Как сообщал Life.ru, 11 февраля два жителя столицы на юге города попали в больницу после употребления пирожков с шариками ртути внутри. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами, а Роспотребнадзор начал расследование

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SHOT

Никита Никонов
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