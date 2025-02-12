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12 февраля, 05:46

Владелец пекарни, где москвичи отравились ртутью, ранее занимался строительством

Владелец пекарни, где двое москвичей отравились пирожками с ртутью, ранее занимался строительным бизнесом в Красноярском крае, но затем перешёл в общепит. Об этом пишет SHOT.

Видео из московской пекарни, где двое москвичей отравились пирожками с ртутью. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, владелец пекарни — предприниматель Олег Я. Хлебобулочным бизнесом он занимался последние несколько лет: в 2020 году он закрыл своё предыдущее ИП (оно просуществовало около полугода), создал новое и открыл пекарню «Мельница». До этого у него был строительный бизнес в Красноярском крае.

Работников для цеха «Мельницы» бизнесмен набирал в соцсетях и с помощью объявлений: предлагал 3-3,5 тысячи за смену и требовал наличие опыта от года. Отдельно указывал, что принимает сотрудников из стран СНГ «при условии грамотной русской речи без акцента». В качестве обеда «Мельница» давала сотрудникам собственную выпечку. Сейчас пекарня закрыта по решению Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор начал расследование из-за отравления двух москвичей ртутью
Роспотребнадзор начал расследование из-за отравления двух москвичей ртутью

Напомним, 11 февраля два москвича попали в больницу после употребления пирожков с шариками ртути внутри. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Позднее депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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