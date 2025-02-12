Владелец пекарни, где москвичи отравились ртутью, ранее занимался строительством

Владелец пекарни, где двое москвичей отравились пирожками с ртутью, ранее занимался строительным бизнесом в Красноярском крае, но затем перешёл в общепит. Об этом пишет SHOT.

Видео из московской пекарни, где двое москвичей отравились пирожками с ртутью. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, владелец пекарни — предприниматель Олег Я. Хлебобулочным бизнесом он занимался последние несколько лет: в 2020 году он закрыл своё предыдущее ИП (оно просуществовало около полугода), создал новое и открыл пекарню «Мельница». До этого у него был строительный бизнес в Красноярском крае.

Работников для цеха «Мельницы» бизнесмен набирал в соцсетях и с помощью объявлений: предлагал 3-3,5 тысячи за смену и требовал наличие опыта от года. Отдельно указывал, что принимает сотрудников из стран СНГ «при условии грамотной русской речи без акцента». В качестве обеда «Мельница» давала сотрудникам собственную выпечку. Сейчас пекарня закрыта по решению Роспотребнадзора.