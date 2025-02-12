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Регион
12 февраля, 08:20

В «Дикси» опровергли, что пирожки со ртутью были куплены в их магазине

Москвичи, отравившиеся пирожками со ртутью, не заходили в магазин «Дикси» и не покупали выпечку там. Так в сети отреагировали на сообщения о происхождении «ртутных пирожков».

«Пострадавшие не заходили в магазин «Дикси» и, соответственно, не приобретали в нём пирожки — об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов», — цитирует заявление 360.ru.

Магазин находится на связи со всеми уполномоченными органами и содействует установлению причин произошедшего.

Ртути не нашли: Владелец пекарни, где отравились москвичи, рассказал о проверке
Ртути не нашли: Владелец пекарни, где отравились москвичи, рассказал о проверке

Напомним, накануне два жителя Москвы попали в больницу, поев пирожков с шариками ртути внутри. Их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами, а Роспотребнадзор начал расследование. Сначала под подозрение попала пекарня, а затем сообщалось, что выпечка могла быть из магазина «Дикси».

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Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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