В «Дикси» опровергли, что пирожки со ртутью были куплены в их магазине

Москвичи, отравившиеся пирожками со ртутью, не заходили в магазин «Дикси» и не покупали выпечку там. Так в сети отреагировали на сообщения о происхождении «ртутных пирожков».

«Пострадавшие не заходили в магазин «Дикси» и, соответственно, не приобретали в нём пирожки — об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов», — цитирует заявление 360.ru.