В «Дикси» опровергли, что пирожки со ртутью были куплены в их магазине
Москвичи, отравившиеся пирожками со ртутью, не заходили в магазин «Дикси» и не покупали выпечку там. Так в сети отреагировали на сообщения о происхождении «ртутных пирожков».
«Пострадавшие не заходили в магазин «Дикси» и, соответственно, не приобретали в нём пирожки — об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов», — цитирует заявление 360.ru.
Магазин находится на связи со всеми уполномоченными органами и содействует установлению причин произошедшего.
Напомним, накануне два жителя Москвы попали в больницу, поев пирожков с шариками ртути внутри. Их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами, а Роспотребнадзор начал расследование. Сначала под подозрение попала пекарня, а затем сообщалось, что выпечка могла быть из магазина «Дикси».
Шедеврум/Life.ru