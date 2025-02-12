Москвичи, отравившиеся ртутными пирожками, могли купить их в «Дикси»
SHOT: Москвичи могли купить пирожки с ртутью в магазине «Дикси» у пекарни
Отравленные ртутью пирожки могли купить в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре в Москве. Он находится в том же здании, где и пекарня «Мельница», сообщает SHOT.
Пирожки со ртутью могли купить в «Дикси». Видео © SHOT
Кроме того, в Роспотребнадзоре подтвердили данные телеграм-канала, что никаких следов ртути в пекарне обнаружено не было.
Напомним, что накануне два жителя Москвы попали в больницу после употребления пирожков с шариками ртути внутри. Их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами, а Роспотребнадзор начал расследование.