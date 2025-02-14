Отравление пирожками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство из-за девушки
СК РФ: Отравление слойками со ртутью в Москве подстроено одним из пострадавших
Шприц со ртутью. Обложка © Telegram / Следком
Отравление слойками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство – мужчина добавил ядовитый металл в выпечку знакомого из-за конфликта, связанного с девушкой. В настоящее время он задержан, сообщили в Следственном комитете РФ.
Обвиняемый купил не менее четырёх медицинских градусников со ртутью и добавил их содержимое в шприц. Уже в кафе мужчина добавил металл в еду, чтобы отравить знакомого. В итоге потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант, симулируя отравление, также был госпитализирован.
«Обвиняемый, находясь в медицинском учреждении, умышленно скрывал от врачей сведения о своём удовлетворительном состоянии здоровья, стремясь тем самым избежать возможных подозрений в свой адрес. В ходе следственных мероприятий он неоднократно выдвигал противоречивые версии случившегося, пытаясь представить всё произошедшее как несчастный случай», — говорится в сообщении.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
Напомним, что ранее двое мужчин отравились ртутью и были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского после того, как перекусили пирожками. Департамент здравоохранения продемонстрировал опасную выпечку. Роспотребнадзор начал расследование. Пекарня «Мельница» и магазин «Дикси» оказались в центре внимания как главные подозреваемые, однако они опровергли информацию, что пирожки со ртутью были приобретены у них.