Отравление пирожками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство из-за девушки

Отравление слойками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство – мужчина добавил ядовитый металл в выпечку знакомого из-за конфликта, связанного с девушкой. В настоящее время он задержан, сообщили в Следственном комитете РФ.

Обвиняемый купил не менее четырёх медицинских градусников со ртутью и добавил их содержимое в шприц. Уже в кафе мужчина добавил металл в еду, чтобы отравить знакомого. В итоге потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант, симулируя отравление, также был госпитализирован.

«Обвиняемый, находясь в медицинском учреждении, умышленно скрывал от врачей сведения о своём удовлетворительном состоянии здоровья, стремясь тем самым избежать возможных подозрений в свой адрес. В ходе следственных мероприятий он неоднократно выдвигал противоречивые версии случившегося, пытаясь представить всё произошедшее как несчастный случай», — говорится в сообщении.