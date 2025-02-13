У отравившихся пирожками в Москве не обнаружили следов ртути в анализах
У двух мужчин, отравившихся пирожками в Москве, в анализах не нашли следов ртути. Одного из пострадавших, Дмитрия Б., выписали из больницы имени Склифосовского. По информации SHOT, в настоящее время он проходит допрос в полиции.
Пострадавшего от якобы отравления ртутью выписали. Видео © SHOT
Дмитрий отказался сообщать журналистам, что именно он съел в тот вечер. Мужчину вместе с женой увезли на допрос. Одежду, в которой он был в день отравления, направили на экспертизу. Второй пострадавший, 45-летний Сергей Г., по-прежнему находится в больнице. Работники служб также запросили его одежду для дальнейшего расследования.
Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин отравились ртутью и попали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением после перекуса пирожками. Депздрав показал роковую выпечку. Роспотребнадзор инициировал расследование. Пекарня «Мельница» и магазин «Дикси» стали главными подозреваемыми. Там опровергли информацию, что пирожки со ртутью были куплены у них.
Life.ru / Шедеврум