У отравившихся пирожками в Москве не обнаружили следов ртути в анализах

У двух мужчин, отравившихся пирожками в Москве, в анализах не нашли следов ртути. Одного из пострадавших, Дмитрия Б., выписали из больницы имени Склифосовского. По информации SHOT, в настоящее время он проходит допрос в полиции.

Дмитрий отказался сообщать журналистам, что именно он съел в тот вечер. Мужчину вместе с женой увезли на допрос. Одежду, в которой он был в день отравления, направили на экспертизу. Второй пострадавший, 45-летний Сергей Г., по-прежнему находится в больнице. Работники служб также запросили его одежду для дальнейшего расследования.