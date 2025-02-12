Один из отравившихся ртутью в Москве оказался профессиональным игроком в настольный теннис

Двое мужчин, отравившихся пирожками со ртутью, находятся в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, один из пострадавших оказался профессиональным игроком в настольный теннис. За день до отравления он занял второе место в турнире.

Как пишет SHOT, пострадавших — 45-летнего Сергея Г. и 46-летнего Дмитрия Б. — забрали с места работы в 500 метрах от магазина, где они могли купить ртутные пирожки. Мужчина работают на руководящих должностях в транспортной сфере. Знакомые и соседи Сергея рассказали, что он ведёт активный образ жизни и с химическими элементами никогда связан не был. У мужчины есть супруга и дочь подросткового возраста. Дмитрий же профессионально играет в настольный теннис. 10 февраля он занял второе место на турнире «Лига Pro». При этом мужчина часто питается фастфудом и выпечкой.