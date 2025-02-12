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Регион
12 февраля, 11:43

Один из отравившихся ртутью в Москве оказался профессиональным игроком в настольный теннис

SHOT: Отравившиеся пирожками со ртутью находятся в токсикореанимации Склифа

Двое мужчин, отравившихся пирожками со ртутью, находятся в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, один из пострадавших оказался профессиональным игроком в настольный теннис. За день до отравления он занял второе место в турнире.

Сергей и Дмитрий, отравившиеся выпечкой со ртутью. Фото © SHOT

Сергей и Дмитрий, отравившиеся выпечкой со ртутью. Фото © SHOT

Как пишет SHOT, пострадавших — 45-летнего Сергея Г. и 46-летнего Дмитрия Б. — забрали с места работы в 500 метрах от магазина, где они могли купить ртутные пирожки. Мужчина работают на руководящих должностях в транспортной сфере. Знакомые и соседи Сергея рассказали, что он ведёт активный образ жизни и с химическими элементами никогда связан не был. У мужчины есть супруга и дочь подросткового возраста. Дмитрий же профессионально играет в настольный теннис. 10 февраля он занял второе место на турнире «Лига Pro». При этом мужчина часто питается фастфудом и выпечкой.

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Напомним, накануне сообщалось, что два москвича съели пирожки со ртутью и попали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Депздрав показал роковую выпечку. В связи с инцидентом Роспотребнадзор начал расследование. Под подозрение попали пекарня «Мельница» и магазин «Дикси», где опровергли информацию, что пирожки со ртутью были куплены у них.

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Shutterstock / FOTODOM / BeataGFX

Никита Никонов
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