Каждый день на счету: Врач объяснила, чем опасен агрессивный грипп сезона весна – 2025

В последние три недели в России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ растёт: по данным Роспотребнадзора, число заболевших превышает 1,1 миллиона человек в неделю. Оба заболевания поражают верхние дыхательные пути и могут проявляться схожими симптомами (насморк, кашель). Но протекают в большинстве случаев по-разному — и требуют разного лечения. О том, как отличить грипп от ОРВИ и чем опасна заболеваемость нового сезона, Life.ru рассказала врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам нашего эксперта, для гриппа характерно резкое начало болезни: стремительно повышается температура тела, появляется озноб, сильная головная боль. Часто болезнь сопровождается ломотой в теле, сухим кашлем. Температура тела может достигать 40 °C и держаться несколько дней, аппетит снижается или полностью пропадает. Насморк при гриппе обычно выражен слабо.

А вот ОРВИ развивается постепенно. Инфекция чаще сопровождается насморком и чиханием, температура тела повышается незначительно, редко превышает 38 °C и возвращается к норме уже через 1–2 дня. Симптомы у ОРВИ обычно легче, чем у гриппа, и проходят быстрее.

Грипп не только протекает тяжелее, чем ОРВИ: он ещё и способен приводить к опасным осложнениям — пневмонии, воспалению сердечной мышцы. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы снизить риск осложнений, важно соблюдать рекомендации врача — пить больше жидкости, отдыхать, при необходимости принимать симптоматическое лечение. Если инфекция протекает тяжело или велик риск осложнений, врач может назначить системные противовирусные препараты. Врач Ольга Уланкина

По словам собеседницы Life.ru, главная сложность состоит в том, что в некоторых случаях чёткого разделения симптомов может не быть. Человек уверен, что у него ОРВИ, а на самом деле болеет гриппом. Или, наоборот, самостоятельно начинает принимать лекарство от гриппа, хотя болеет другой инфекцией. Достоверно определить тип возбудителя позволяет экспресс-тест. Врач берёт мазок из носоглотки прямо во время приёма и сразу же озвучивает результат. Это самый безопасный способ быстрее справиться с инфекцией.

«По сообщениям Роспотребнадзора, в 82 регионах страны в начале 2025 года преобладал агрессивный штамм A(H1N1) 2009. Он характеризуется стремительным развитием, быстрым распространением в организме, риском пневмонии в первые дни болезни. Поэтому при первых симптомах рекомендуется не откладывая обращаться за медицинской помощью», — резюмирует Уланкина.