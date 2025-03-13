Россиян предупредили о резком росте заболеваемости опасным вирусом

К началу весны в России поднялась заболеваемость гриппом типа B. Этот вирус потеснил доминирующий первые два месяца зимы штамм H1N1, также известный как «свиной грипп», или грипп типа А. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ольга Шипулина.

H1N1 по-прежнему достаточно широко циркулирует по стране, но результаты исследования «ЛабКвест» говорят, что на первое место в картине заболеваемости сейчас удерживает грипп типа B. При этом в прошлую осень и зиму этот штамм почти не встречался — в декабре 2024 года его частота выявления составляла порядка 5%, то к нынешнему январю её уровень поднялся до 8%, а в феврале этот показатель внезапно подскочил до 35%, тогда как показатель по гриппу А равен 14,7%.

Есть мнение, что перенесённый грипп даёт иммунитет от повторных эпизодов заболеваний. Однако, это не так, предупреждает Шипулина, заболевание гриппом А не делает человека невосприимчивым к гриппу типа В, а лучшим способом защититься остаётся вакцинация.

«Есть ошибочное мнение, что один перенесённый эпизод гриппа в текущем сезоне обеспечивает защиту от повторного заражения. На практике грипп A не даёт полной невосприимчивости к гриппу B, особенно если организм уже ослаблен. Наблюдаются случаи, когда люди, переболевшие свиным гриппом, спустя несколько недель сталкиваются и с гриппом B. Именно поэтому вакцины считаются лучшим способом снизить вероятность тяжёлого течения и осложнений», — рассказала она в беседе с РИАМО.

Собеседница агентства подчеркнула важность грамотного похода в борьбе с гриппом, который предполагает использование противовирусных препаратов особенно в первые двое суток болезни. Особенно большое значение это имеет для пациентов из групп риска, у которых болезнь может привести к тяжёлым последствиям. Чем раньше приступить к лечению, то ниже риске и вероятнее положительный исход, подытожила она.