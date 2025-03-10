Минздрав заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
В России растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом, большинство случаев приходятся на европейскую часть страны и Урал. Болеют преимущественно люди, которые не прошли вакцинацию, заявил внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
«В настоящее время в Российской Федерации наблюдается подъём заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Наиболее выраженный рост показателей регистрируется в европейской части России и на Урале», — сообщил специалист.
Чуланов добавил, что большинство заболевших гриппом не были вакцинированы. Рост заболеваемости, по его словам, не является аномальным и характерен для начала весны.
Ранее работники медицинской сферы Сведловской области напомнили россиянам о мерах предосторожности в связи с увеличением роста заболеваемости. По их словам, защитить своё здоровье можно с помощью ношения медицинских масок в общественном транспорте, соблюдения режима дня, сведения к минимуму стрессовых ситуаций, а также добавления овощей и фруктов в рацион.
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