Третьеклассница из Подмосковья кашляла две недели и умерла

В Подмосковье умерла третьеклассница после непрекращающегося двухнедельного кашля. Он никак не проходил при том, что температуры у неё не было. В итоге девочка задохнулась во время очередного приступа, сообщает SHOT.

С начала марта родители массово приводят детей к врачам с подобными симптомами — сильнейший кашель (особенно по ночам), красное горло и вялость. По данным телеграм-канала, 10-летняя школьница жаловалась на больное горло и кашель ещё 3 марта, мать перестала водить девочку на уроки и оставила дома на неделю. Причём подобный вирус подхватили ещё три ребёнка в школе.

Третьеклассница никак не могла выздороветь, у неё было красное горло и оставался сильный кашель, но без температуры. Девочке поставили диагноз — ОРВИ, её оставили на больничном ещё на неделю. Из-за сложного графика мать отправила дочь долечиваться к бабушке. Однако школьнице становилось только хуже: она не могла откашляться, а в горле стояла мокрота. Накануне утром девочка начала задыхаться, к ней приехала мама и вызвала скорую. Однако третьеклассница скончалась до приезда медиков. По предварительным данным, она подавилась мокротой.

Причём такой кашель — не редкость у детей, многие жалуются на него с начала марта. Возраст пациентов разный — от двух до 12–13 лет. Одним прописывают отхаркивающие средства, другим — наоборот, их отменяют и назначают пить ромашковый чай. Однако и тем и другим зачастую эти лекарства и напитки не помогают.