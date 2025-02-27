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27 февраля, 05:08

Одышка и резкий подъём температуры: Названы симптомы, указывающие на осложнения пневмонии у детей

Врач Миронова: При пневмонии характерен подъём температуры до 38-39 градусов

При пневмонии характерен подъём температуры до 38-39 градусов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svitlana Hulko

При пневмонии характерен подъём температуры до 38-39 градусов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svitlana Hulko

Пневмония — это острое инфекционное заболевание лёгких, которое часто встречается у детей. Ежегодно в мире регистрируется около 150 миллионов случаев заболевания у ребят до пяти лет, причём в 7-13% случаев оно протекает в тяжёлой форме. О симптомах, диагностике и лечении пневмонии рассказала педиатр Анна Миронова.

По словам специалиста, пневмония может быть вызвана бактериальными, вирусными или атипичными инфекциями. Одним из самых тревожных симптомов является дыхательная недостаточность: одышка, учащённое дыхание, раздувание крыльев носа. Также характерны резкий подъём температуры до 38-39 градусов, который не снижается жаропонижающими, и сухой навязчивый кашель.

«При медицинском осмотре признаки дыхательной недостаточности нарастают: учащение частоты дыхания, снижение сатурации на пульсоксиметре (норма 96-100%). У детей до года, помимо этого, тревожными симптомами могут быть: частое поверхностное дыхание, нарастающая сонливость, вялость, отказ от еды», — рассказала детский пульмонолог «СМ-Клиника» в беседе с «Газетой.ru».

Миронова подчеркнула, что при появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и провести рентгенографию органов грудной клетки. Среди осложнений пневмонии — плеврит, скопление жидкости в грудной полости и разрушение ткани лёгкого.

Лечение пневмонии зависит от её природы: при бактериальной форме назначаются антибиотики, при вирусной — противовирусные препараты. В тяжёлых случаях требуется госпитализация и внутривенная терапия.

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В осенне-зимний период особенно растёт число больных пневмонией. Это связано с большой распространённостью вирусных инфекций. Также хуже протекает ишемическая болезнь сердца.

Артём Гапоненко
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