Советы врача: Как взбодрить организм после долгой зимы

Зимой многим людям сложно вставать по утрам, и они часто чувствуют себя уставшими. Это состояние может привести к апатии, сонливости и даже депрессии. Педиатр и врач ультразвуковой диагностики Светлана Пашаева поделилась советами по поддержанию здоровья в конце зимы.

Сложности с активностью в зимний период связаны с изменениями в окружающей среде — значительная часть суток проходит в темноте — и замедлением обмена веществ. Все это может вызывать упомянутые симптомы. Кроме того, в зимнее время увеличивается риск гиповитаминоза D из-за недостатка солнечного света, отметила специалист.

«Зимой нам прежде всего нужны витамины D и С — для поддержания иммунитета. Витамин D есть в морской рыбе, молочных продуктах, яичном желтке, грибах, однако зимой для поддержания его оптимального уровня в организме желательно принимать его в виде аптечных препаратов в дозировке, рекомендованной лечащим врачом», — объяснила врач в беседе с RG.ru.

Продукты, богатые витамином C, легко доступны. Наибольшее количество этого микроэлемента содержится в шиповнике, сладком перце, чёрной смородине, облепихе, петрушке, укропе, брюссельской, белокочанной и цветной капусте, а также в картофеле, помидорах, яблоках, ананасах и цитрусовых.

После зимнего периода рекомендуется пройти профилактическое обследование. Пашаева также отметила, что уровень витамина D в зимний период является одним из ключевых показателей, за которым следует следить. Кроме того, педиатр напомнила о важности регулярной физической активности, которая часто недоступна зимой, полноценного сна, сбалансированного питания и частого проветривания помещений. Если, несмотря на выполнение всех рекомендаций, сохраняется чувство усталости и другие неприятные симптомы, это является серьёзным поводом для обращения к врачу.