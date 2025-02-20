Как не провалиться в депрессию в конце февраля? Восемь советов от врача

Февраль — настоящее испытание для психического и физического здоровья. Это тот месяц, когда усталость от зимних холодов достигает пика, а организм начинает сбоить из-за сезонной нехватки витаминов и ослабленного иммунитета. Для этого периода характерны снижение работоспособности и рост заболеваемости. Способы удержаться на краю депрессивной пропасти и не рухнуть в неё для Life.ru перечислила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Медик перечислила восемь лайфхаков, которые позволят сохранить силы для предстоящей весны. В первую очередь эксперт рекомендует не перегружать себя работой. Повышенные нагрузки в этот период могут привести к эмоциональному и физическому истощению. Во-вторых, нужно уделить внимание качеству сна и избегать недосыпов, которые особенно ощутимы в зимний период.

«Физическая активность — ключ к хорошему самочувствию. Зимой это особенно важно: даже 20 минут прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать тонус и улучшить настроение. Можно начать с лёгких упражнений дома или на работе. Важно делать их регулярно», — назвала третий совет врач.

Бурнацкая также напомнила, что в зимний период уровень энергии во многом зависит от рациона. Именно поэтому четвёртый лайфхак связан с питанием, где должно быть минимум фастфуда, сладкого и жареного. А вот витамины групп A, B и C, напротив, — лучшие друзья в это время года. Они помогают защититься от простуды и укрепить иммунитет, добавила врач в пятом совете. В-шестых, подчеркнула эксперт, рацион должен обязательно содержать сезонные фрукты и овощи: яблоки, цитрусовые, бананы, авокадо, морковь и шпинат. А чтобы не встретить весну с токсинами в кишечнике, стоит заблаговременно очистить организм и нормализовать микрофлору за счёт клетчатки. Наконец, последний совет Бурнацкой связан с психоэмоциональным здоровьем.

«Февраль может приносить не только физическую, но и психологическую усталость. Чтобы справиться с зимней депрессией, найдите способы расслабления: медитация, прогулки, любимые занятия помогут справиться с негативными эмоциями. Подготовьте свой организм к весне, заботьтесь о себе и следите за питанием, отдыхом и физической активностью. С этими простыми шагами февраль пройдёт легче, а энергия и силы будут при вас», — подытожила врач.