Чем выгодно затариться в конце февраля? Подборка еврейских лайфхаков

Вторая половина февраля — отличное время для совершения выгодных покупок, считает эксперт по личным финансам и автор сайта с еврейскими лайфхаками Александр Патешман. Специально для Life.ru он перечислил самые перспективные вложения, которые позволят сэкономить бюджет в дальнейшем.

По словам собеседника издания, в этот период нужно задуматься о предстоящем отдыхе в сезон отпусков. Именно поэтому на первое место по выгоде Патешман поставил железнодорожные билеты на южные направления, продажи которых стартуют за 90 дней до начала лета. Их лучше приобрести сейчас, так как к моменту отправки свободных мест может уже не быть, да и цена пока не кусается. То же самое касается бронирования отелей — им стоит заняться сразу же после решения вопросов с дорогой. Если же в дальнейшем появятся более выгодные предложения, билеты можно будет вернуть без потерь, а бронь — отменить.

Конец февраля — самое время подумать о лете. Итак, логика проста: мы тратим не так много своих денег, но обеспечиваем себе возможность в начале сезона уехать дёшево. Если планы изменятся или появится горячий тур, например, в Египет, вы всегда сможете пересмотреть свои решения Александр Патешман Эксперт по личным финансам

Также Патешман рекомендует обратить внимание на банковские вклады. Сейчас ставки достигли максимума, и в ближайшие месяцы эксперты прогнозируют их снижение. Открытие пополняемого вклада на год поможет зафиксировать доходность, сохранив возможность увеличивать вложения по мере снижения ставок. Минимальная сумма для открытия такого счёта — 10-50 тысяч рублей.

Также февральские распродажи могут заманивать низкими ценами на спортивное снаряжение, однако покупать лыжи и снегокаты сейчас не имеет смысла. Текущая зима оказалась малоснежной, и перспективы следующего сезона неясны. Зато зимняя одежда может стать удачным приобретением.

«Подходите к выбору с практичностью: не стоит брать слишком тёплые вещи, рассчитанные на минус 30 градусов. Лучше выбрать что-то более лёгкое, например, на минус 10, что пригодится и в эту, и в следующую зиму», — советует экономист.