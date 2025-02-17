Россияне начали массово скупать заграничные турпутёвки после укрепления рубля
SHOT: В России спрос на заграничные путёвки вырос на 20% из-за укрепления рубля
Россияне бросились скупать путёвки за границу на фоне падения курса доллара. По сообщениям телеграм-канала SHOT, спрос на отдых за рубежом резко подскочил на 20%.
Отмечается, что на фоне укрепившегося рубля россияне начали оперативно выкупать заграничные туры на весну и лето. По словам экспертов, туристы пытаются воспользоваться моментом, пока валюта упала в цене. В частности, это может коснуться тех, кто поедет в ближайшие месяцы в ОАЭ, Таиланд, Турцию или Египет. Они смогут не только купить путёвки дешевле, но и выгоднее обменять валюту. Сейчас стоимость туров упала в среднем на 10%. Другая часть туристов пока заняла выжидательную позицию в надежде, что рубль сможет укрепиться ещё сильнее.
В понедельник утром туроператоры выставляют такие цены за 1 доллар: Anex Tour и Pegas Touristik — 96,18 руб; «Бибилио-Глобус» — 95,73 руб.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве экстренно закрывались обменники из-за резкого падения курса доллара. Операционисты рассказали, что они взяли «тайм-аут», чтобы не слить валюту по дешёвке и дождаться, когда рынок устаканится. В тех кассах, где продолжают работу вынуждены держать серьёзный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в минусе.
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