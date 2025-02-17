Россияне начали массово скупать заграничные турпутёвки после укрепления рубля

Отмечается, что на фоне укрепившегося рубля россияне начали оперативно выкупать заграничные туры на весну и лето. По словам экспертов, туристы пытаются воспользоваться моментом, пока валюта упала в цене. В частности, это может коснуться тех, кто поедет в ближайшие месяцы в ОАЭ, Таиланд, Турцию или Египет. Они смогут не только купить путёвки дешевле, но и выгоднее обменять валюту. Сейчас стоимость туров упала в среднем на 10%. Другая часть туристов пока заняла выжидательную позицию в надежде, что рубль сможет укрепиться ещё сильнее.