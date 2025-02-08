Несут убытки: Разрыв российско-финляндских связей сильно отразился на их гостиничном бизнесе

Состояние гостиничного бизнеса Финляндии явно указывает на то, что отрасль не может компенсировать отсутствие 800 тысяч ночёвок российских туристов в год за счёт гостей из других стран. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Крайне негативно разрушение российско-финляндских экономических связей отразилось на сфере услуг. Представители финского гостиничного бизнеса открыто говорят, что им не удаётся компенсировать 800 тысяч ночёвок российских туристов в год за счёт гостей из других стран», — заявил он в беседе с агентством.

Дипломат подчеркнул, что до пандемии CoViD-19 граждане России тратили в Финляндии порядка 600 миллионов евро в год, обеспечивая налоговые поступления в бюджет и доходы для местного торгового сектора. Сильнее всего отсутствие россиян почувствовали компании и муниципалитеты в восточной части страны. Как показывают результаты опросов, только 15% бизнесменов из этих регионов ожидают, что ситуация изменится в лучшую сторону в обозримом будущем.