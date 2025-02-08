Председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стартовало посредственно. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. По его словам, власти Хельсинки активно продвигают проукраинские лозунги, но не предоставляют объяснений.

«Посмотрим, как Финляндия будет вести дела в ОБСЕ. Пока политический сезон в Вене начался «ни шатко, ни валко» — финны транслируют проукраинские лозунги, но иных резких антироссийских шагов пока не сделали. Оценивать их председательство будем по реальным действиям», — сказал Лукашевич в беседе с РИА «Новости».

По словам дипломата, финская сторона продолжает настаивать на своих неконсенсусных приоритетах и повторяет свою позицию о том, что «Украина — это всё». Он отметил, что заявления о том, что Незалежная борется за свою независимость и будущее всего человечества, звучат абсурдно. Дипломат добавил, что финская сторона, похоже, настроена продолжать в том же духе. Кроме того, постпред сообщил, что у российской стороны есть официальный еженедельный диалог с представителями Финляндии в Вене.