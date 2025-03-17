Украину охватил новый штамм гриппа, который способен убить за 5-6 дней
В Украине массово распространяются новый штамм гриппа А и грипп Б линии Victoria
Новый опасный штамм гриппа охватил Украину, число заболевших растёт ежедневно. Мутация способна даже убить человека и на это ей потребуется буквально 5-6 дней. Сейчас в стране наблюдается большое количество случаев гриппа А, особенно штаммов H1N1 и H2N3, а также гриппа Б линии Victoria, рассказал «24 Каналу» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Волянский.
Он подчеркнул, что нынешний эпидемиологический сезон очень сложный. За последние две недели наблюдается рост гриппа B, который почти на 100% относится к линии Victoria.
«Все эти варианты штаммов соответствуют вакцинным, но течение заболевания именно в этом сезоне гораздо тяжелее и значительно выше летальность. Если в целом считается, что летальность гриппа составляет примерно 0.1%, то в этом сезоне — это 2%», — отметил доктор медицинских наук.
Главными проблемами, которые приводят к осложнению заболевания являются очень низкий охват вакцинации — менее 1% и запоздалое обращение за медицинской помощью.
Ранее россиян также предупредили о росте заболеваемости гриппом типа B, показатели увеличились из-за наступления весны и непонятной погоды. На данный момент эта разновидность занимает первое место в картине заболеваемости. При этом перенесённый грипп даже не даёт иммунитет от повторных случаев заболеваний. Лучшим способом защититься остаётся вакцинация.
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