Украину охватил новый штамм гриппа, который способен убить за 5-6 дней

Новый опасный штамм гриппа охватил Украину, число заболевших растёт ежедневно. Мутация способна даже убить человека и на это ей потребуется буквально 5-6 дней. Сейчас в стране наблюдается большое количество случаев гриппа А, особенно штаммов H1N1 и H2N3, а также гриппа Б линии Victoria, рассказал «24 Каналу» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Волянский.

Он подчеркнул, что нынешний эпидемиологический сезон очень сложный. За последние две недели наблюдается рост гриппа B, который почти на 100% относится к линии Victoria.

«Все эти варианты штаммов соответствуют вакцинным, но течение заболевания именно в этом сезоне гораздо тяжелее и значительно выше летальность. Если в целом считается, что летальность гриппа составляет примерно 0.1%, то в этом сезоне — это 2%», — отметил доктор медицинских наук.

Главными проблемами, которые приводят к осложнению заболевания являются очень низкий охват вакцинации — менее 1% и запоздалое обращение за медицинской помощью.