Тест: Кокошник, корона, платок — лишь киноманы отгадают 7 сказок СССР по головному убору героинь

Советские киносказки и исторические фильмы создавали настоящую магию — расшитые золотом наряды, сверкающие бриллиантами короны, дорогие украшения, в которых блистали царевны, королевы и сказочные героини, запоминались каждому зрителю! Каждый головной убор был произведением искусства: тяжёлые, ажурные, усыпанные драгоценными камнями кокошники с жемчужными поднизями, парчовые повязки с изумрудными самоцветами — всё это не просто украшало персонажей, а создавало ту самую атмосферу волшебства и величия. Сможете ли вы не запутаться в деталях и отгадать, где можно встретить такие роскошные образы?

Стать настоящей царицей и купаться в богатстве и роскоши можно и сейчас, если в вашей дате рождения есть эти числа. Узнайте, как использовать их энергию для своего финансового процветания. Фаину Раневскую по праву можно считать королевой своего времени, ведь её цитаты ушли в народ и актуальны даже спустя полвека. Эти 9 колких, но правдивых фраз Раневской заставят посмотреть на жизнь без розовых очков!