Что мочка уха может рассказать о характере человека, его судьбе и любимых привычках

Вы задумывались когда-нибудь, почему некоторых людей так и тянет подержаться за мочку уха во время серьёзного разговора? Возможно, интуитивно они пытаются разобраться в собеседнике! Мочка уха — крошечная, но невероятно говорящая деталь нашей внешности. Не нужно быть профессиональным физиогномистом, чтобы научиться читать характер человека по этой маленькой части тела. Мы выяснили, о чём может рассказать форма и размер мочки уха, и спешим поделиться этими секретами с вами.

Пышная мочка — богатая судьба

Как мочка уха раскрывает судьбу человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Крупная мясистая мочка считается признаком везения и долголетия. Восточные мудрецы уверены — чем больше и мясистее мочка, тем счастливее и богаче будет жизнь её обладателя. Посмотрите на старинные изображения Будды или богатых китайских императоров — у всех внушительные мочки ушей! Люди с такими мочками обычно наделены природной мудростью, хорошим здоровьем и способностью накапливать богатство. Если у вашего партнёра пухлая мочка — радуйтесь, рядом с вами настоящий счастливчик, который наверняка поделится своей удачей.

Длинная мочка — долгая жизнь и страстный темперамент

Удлиненная мочка уха считается признаком долголетия и жизненной силы. Если верить древним трактатам по физиогномике, чем длиннее мочка, тем дольше проживёт человек. Но есть и обратная сторона — особы с длинными мочками часто обладают повышенной сексуальностью и непостоянством в отношениях. Им требуется много внимания и эмоциональной насыщенности. Если вы или ваш партнёр обладатель такой особенности — готовьтесь к бурной личной жизни! «Длинномочечники» обычно душевны и общительны, с ними можно поговорить по душам и получить эмоциональную поддержку.

Сросшаяся мочка — признак бунтаря

Как по ушам определить характер человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

Если мочка уха не свободно свисает, а прирастает к щеке, перед вами человек с ярким характером. Такие люди отличаются решительностью и прямолинейностью — они скорее разрубят гордиев узел, чем будут искать компромисс. Обладатели сросшихся мочек обычно имеют превосходное здоровье и высокую устойчивость к стрессам. Однако их импульсивность часто становится причиной конфликтов с окружающими. Если у вас такая мочка — научитесь иногда тормозить и прислушиваться к чужому мнению. А если вы встречаетесь с обладателем такой мочки — наберитесь терпения и готовьтесь к тому, что скучать рядом с ним точно не придётся.

Маленькая мочка — большие амбиции

Миниатюрная мочка уха или её почти полное отсутствие говорит о сложном, но целеустремлённом характере. Такие люди обычно очень амбициозны и настойчивы, хотя им бывает сложно уживаться с окружающими. Обладатели маленьких мочек часто недооценивают свои силы и растрачивают энергию на мелкие конфликты вместо реализации глобальных планов. Если у вас маленькая мочка — учитесь экономить силы и направлять их в нужное русло. Кстати, многие успешные политики и бизнесмены имеют именно такие уши — возможно, постоянное недовольство собой и миром становится отличным топливом для карьерного роста.

Твёрдая, упругая мочка — железная воля

Упругая мочка свидетельствует о волевом характере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sruilk

Консистенция мочки тоже имеет значение! Твёрдая, упругая мочка свидетельствует о волевом характере и мощной физической силе. Люди с такими мочками редко сдаются перед трудностями и обычно добиваются поставленных целей. Они прекрасно контролируют себя в любых обстоятельствах и умеют разбираться в людях. Для них характерен аналитический склад ума — принимая решения, они опираются на тщательный анализ, а не на эмоции. Если у вас такая мочка — вы прирождённый лидер. А если вы выбрали в партнёры человека с твёрдой мочкой — будьте уверены, рядом с вами надёжная опора.

Тонкая, нежная мочка — чувствительная натура

Тонкая, почти прозрачная мочка выдает утончённую, чувствительную натуру. Люди с такими ушами обычно обладают хорошим вкусом и тонким чувством прекрасного. Они могут быть талантливыми в искусстве или литературе. Однако тонкая мочка часто говорит о недостатке жизненных сил и повышенной нервозности. Обладатели таких ушей легко возбудимы и могут вспыхивать от малейшей искры. Если у вас тонкая мочка — учитесь беречь свою энергию и не растрачивать её на пустые переживания. А если ваш любимый человек обладает такой особенностью — обращайтесь с ним бережно, как с дорогим фарфором.

Морщинка на мочке — сигнал тревоги

Какие знаки на ушах говорят о страшной судьбе носителя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sruilk

Обратите внимание, нет ли на мочке уха поперечной морщинки. Эта маленькая деталь может быть важным индикатором здоровья! Появление такой морщинки часто свидетельствует о чрезмерной усталости или стрессе. Чем глубже морщинка, тем сильнее организм нуждается в отдыхе. К счастью, это обратимый признак — как только человек восстановит силы, морщинка может исчезнуть. Если вы заметили такую деталь у себя или близкого человека — это отличный повод взять паузу и позаботиться о полноценном отдыхе.

С ушами не поспоришь

В современном мире, где многие меняют форму носа, губ и подбородка по своему желанию, уши остаются одной из самых честных частей лица. Большинство людей не корректируют их форму, поэтому именно уши можно считать наиболее достоверным источником информации о врождённых качествах человека. Конечно, не стоит судить о людях только по форме ушей — важнее всего поступки и слова. Но согласитесь, бывает забавно проверить народную мудрость на своих друзьях и родных!