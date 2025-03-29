Как стал вампиром, пил кровь Шепса и за что нелюбим у коллег: Краснов из «Битвы экстрасенсов» рассказал всё

Артём Краснов вырос в Чувашии, в городе Новочебоксарске. Ему 26 лет, и он — вампир. Дар у Артёма семейный: его отец обладает ясновидением, но не верит в это и называет способности «чуйкой». Такая интуиция не раз спасала ему жизнь. Всё своё детство Краснов провёл рядом с мёртвыми: у отца семейный бизнес в похоронном агентстве. Дети играли в ритуальных залах и прятались в гробах, помогали плести венки, ставили кладбищенские ограды, в общем, ни в чём себе не отказывали. А потом Артём решил лично стать вампиром. Как у него это получилось, расскажем в материале.

Как Артём попал на «Битву экстрасенсов»

По словам Артёма Краснова, он не планировал записываться на кастинг «Битвы сильнейших». Заявку на кастинг ради шутки оформил друг. «Что я там буду делать? Буду душнить?» — спрашивал Артём. Потом он всё же пришёл на кастинг, сообщил там факты, которые удивили женщину-скаута, назвав содержимое конверта. Скоро на его телефон поступил звонок: это была «Битва экстрасенсов». Артём вообще забыл о том, что ходил на кастинг.

Артём Краснов попал на «Битву экстрасенсов» «по приколу». Видео © Youtube / Алёна, блин!

Так и сказал: «Я про вас забыл», когда его пригласили на ширму, что должна была состояться через три недели. Артём думал, зачем «проводить сутки среди шизотериков в этом балагане». Кажется, становится немного понятнее, по каким ещё причинам традиционные маги его невзлюбили. Мало кому нравится скепсис в свой адрес.

С кем Артём Краснов ссорился на «Битве сильнейших» и почему его невзлюбили

Главные оппоненты Артёма Краснова в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» — это Влад Череватый, который назвал вампира «дном в эзотерике», и Олег Шепс, чья дословная цитата: «Мы покажем Краснову место в пищевой цепочке».

Артём рассказал о неприятных сторонах своего характера: он слишком прямолинейный. Видео © Youtube / Алёна, блин!

Есть причина, по которой Артёма невзлюбили: он очень прямолинейный, говорит всегда то, что думает, может отпустить забавные, но обидные шутки. Вампир привык быть один против всех. «Экстрасенсы невзлюбили за мою прямолинейность, за то, что не боюсь говорить, что думаю, а мнения и взгляды не ограничены традициями, рамками, предубеждениями. Я всегда стараюсь смотреть за пределы комнаты», — говорит Артём.

Артёму Краснову нормально живётся в готическом зале: он привык быть против всех. Видео © Youtube / Алёна, блин!

Артёму с детства было сложно находить друзей. Он в принципе очень противоречивый и контрастный человек. Людям не нравится то, что невозможно задеть его и не получить что-нибудь в ответ. Артём за словом в карман не полезет. В школе у него были проблемы с учителями и одноклассниками, его выгнали из нескольких учебных заведений и чуть не выгнали из института за то, что вампир дерзил преподавателям.

Я вообще не понимаю такую тему, когда люди пытаются наступить тебе на ногу, ты их отталкиваешь. И они такие: «В смысле? Зачем ты меня трогаешь, я же хороший». Люди, как правило, начинают нападать первыми, и если ты им чётко даёшь понять, что тебе это не нравится, они обижаются. Артём Краснов Вампир, участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Почему Артём Краснов — вампир? Как он им стал

Кто такие вампиры и как им стал Артём Краснов из «Битвы экстрасенсов». Фото © Youtube / Алёна, блин!

Вампиры — это люди, которые практикуют вампиризм как магическую традицию. С вампирами из художественных произведений они ничего общего не имеют. В интервью с Алёной Жигаловой Артём Краснов рассказал, что кино — это набор стереотипов, лишь аллюзия на реальность.

«Вампиры в кино — это аллюзия на реальность, но кровью мы не пренебрегаем. Кровь — это ключ к естеству человека, который в нас есть. Кровь — самая высокоэнергетическая субстанция, она несёт информацию о том, кто наши предки и где они жили», — объясняет вампир Краснов.

Артём Краснов доказывает, что вампиры существуют. Видео © Youtube / Алёна, блин!

Настоящую кровь вампиры не пьют, они работают на уровне энергий. Но наш герой каплю крови на вкус всё же попробовал — у Олега Шепса, чтобы получить ключ к его естеству. Артём реально сделал надрез на пальце соперника и выпил его кровь. После того случая один из лидеров «Битвы сильнейших» Шепс-младший начал проваливаться на испытаниях и странно себя вести. Совпадение или ритуал Краснова оказался рабочим?

От дипломата до вампира: как Артём Краснов пришёл к подселению сущности

Сначала Артём был дипломатом, а потом прошёл инициации и стал вампиром. Фото © Youtube / Алёна, блин!

Пока его папа работал в похоронном бюро, маленький Артём прятался в гробах и слушал голоса мёртвых. Отец Краснова владеет ритуальным агентством в Чувашии, поэтому смерть всю жизнь была вокруг него и уже совсем не пугала. Усопших Артём видел постоянно, поэтому сама идея стать частью другого мира его не страшила. Но как именно будущий экстрасенс решился на подселение?

Магия всегда присутствовала в жизни Артёма. Осознанно изучать её он начал лет в 15, потом стал много читать тематическую литературу и практиковать ритуалы. Он проштудировал все средневековые гримуары. По мнению Артёма, древние волшебные книги — это доступ к огромному объёму силы. Но как именно будущий экстрасенс решился на подселение?

«Профсоюз вампиров»: сколько их в мире

«Сколько вампиров в мире? Их очень мало. Это крайне опасная магическая традиция, адекватные люди туда не идут», — делится Краснов. Процедура подселения в человека вампирской сущности происходит через суровый аскетизм. Несколько дней нельзя ничем питаться, не пить ничего, кроме воды, да и саму воду пить очень ограниченно. В итоге ваша душа как бы раскалывается, и в этот раскол может подселиться дух вампира. Что-то в Артёме умерло в тот момент, но ему было не жалко. Он этого хотел.

Как проходит подселение вампира к человеку и какую опасность таит в себе это таинство? Фото © Youtube / Алёна, блин!

Инициация и вампиризм таят такую опасность: отказ от божественной искры, что находится в тебе изначально, инициации постепенно её гасят, раздрабливают и поглощают цепью. Цепь — это астральное образование, где находятся все вампиры, что когда-либо жили или живут сейчас. Это цепь питания, взаимный обмен энергией и «профсоюз вампиров». Даже боги включены в цепь. Можно общаться через неё, передавать энергии. Артём Краснов Вампир, участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Отражаются ли современные вампиры в зеркалах

«Вампир берёт энергию от живого человека, часть у тебя, часть у цепи, она распределяет, как ей нужно», — подчёркивает вампир. Забрав кровь у Олега Шепса, Артём получил часть его способностей. На кладбище он узнал то, как видят кладбище медиумы: количество мёртвых в разы выше и они разговаривают все одновременно. Украв через кровь часть дара Шепса, Артём понял, что мёртвые с медиумами ведут себя разнузданно, такое отношение ему не понравилось.

Я отражаюсь в зеркале. Если кровь — это ключ, то зеркало — это дверь. Оно необходимо для множества серьёзных ритуалов. Артём Краснов Вампир, участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Как вампир раскрыл сделку Димы Билана с тёмными силами

История с Димой Биланом интересная и пугающая. Артём сказал, что в жизни певца был «джокер»: Билану пришлось пойти на сделку с ним ради своей популярности. И этим «джокером» был его покойный продюсер Юрий Айзеншпис. Как Артём всё это увидел? Заметил мёртвый фантом рядом с живым. И этот мёртвый был очень плотный, с печатью. И вообще договор, который заключён с любыми силами, выглядит чаще всего как печать в центре груди. Горящая печать. Такая печать была у мёртвого фантома продюсера Билана.

Вампир рассказал о тайной сделке Димы Билана с тёмными силами. Видео © Youtube / Алёна, блин!

Как рассказал далее Артём, это мог быть договор следующего содержания: все проекты продюсера выстреливают практически без приложения усилий. Но когда проходит время и этот проект теряет популярность, не выполняет свои функции или просто время по договору окончилось, предмет договора ликвидируется.

Рядом с Димой Биланом Артём увидел мёртвого с горящей печатью. Кем он был? Видео © Youtube / Алёна, блин!

Но нет повода начать переживать за Диму Билана. Юрий Айзеншпис умер до того, как певец стал популярным. Он не застал победы на Евровидении. По словам Артёма, продюсер «что-то сделал, что нарушило договор». Потом тяжело заболел — и болезнь стала следствием игры с потусторонними силами, уверен вампир.

Сам Дима напрямую с демонами никак не связан — он расходный материал для данного договора. Действующие лица — это продюсер и та сила, с которой он заключён. С кем именно, я не могу сказать. С дьяволом или ещё с кем. Дьявол — не одно отдельное создание, это собирательное название для всей нечисти, демонов, бесов, чертей, всего, что не Бог и не ангел. В случае Айзеншписа это кто-то из демонов, кто именно — не могу назвать. Артём Краснов Вампир, участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Как проходит договор купли-продажи с тёмными силами

По словам Артёма, мы как отдельные индивидуумы неслышимы высшими силами, но индивидуальные мысли считываются в состоянии боли, истерики, закрытости — тогда человек уже вне плотной массы людей. В таком накалённом состоянии он способен пророчить о событиях и влиять на ход вещей и судьбы людей, освобождая себя от негатива.

Договор купли-продажи с демоном — самый опасный вид договора. Видео © Youtube / Алёна, блин!

Артём всячески предостерегает людей от заключения любых договоров с тёмными силами. По его словам, дьявол — это собирательный образ для всей нечисти, например демонов, чертей и бесов. Как человек, открывший свою душу вампирской сущности, прошедший инициации, которые гасят в душе Божью искру, Артём знает, о чём говорит и насколько эти сущности могут быть опасны.

Человек, идущий на сделку с тёмными силами, чаще всего обращается к проводнику, который и заключает договор. Это всё происходит словами, но не вслух, а мысленно. К мыслям нужно относиться осторожно и держать их под контролем. Однако плата придёт в своё время: то, что было дано, высшая сила заберёт. К человеку придёт беда. Артём Краснов Вампир, участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»