Тест: Фанат Преснякова без труда продолжит строки из 7 хитов певца — а вы наберёте хотя бы 3/7?

Представьте, что вы перенеслись в 90-е — время, когда лиричные и запоминающиеся песни Владимира Преснякова – младшего звучали из каждого радиоприёмника, а его душевный голос и проникновенные мелодии стали саундтреком целой эпохи. Хиты, полные романтики и эмоций, до сих пор трогают сердца слушателей, и если вы считаете себя настоящим ценителем его творчества, то самое время продолжить строки из самых известных композиций певца! Сможете вспомнить слова, которые когда-то все знали наизусть?