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29 марта, 08:00

Тест: Фанат Преснякова без труда продолжит строки из 7 хитов певца — а вы наберёте хотя бы 3/7?

Талантливый певец, композитор и исполнитель множества хитов Владимир Пресняков сегодня отмечает день рождения. Самое время поздравить кумира миллионов!

Представьте, что вы перенеслись в 90-е — время, когда лиричные и запоминающиеся песни Владимира Преснякова – младшего звучали из каждого радиоприёмника, а его душевный голос и проникновенные мелодии стали саундтреком целой эпохи. Хиты, полные романтики и эмоций, до сих пор трогают сердца слушателей, и если вы считаете себя настоящим ценителем его творчества, то самое время продолжить строки из самых известных композиций певца! Сможете вспомнить слова, которые когда-то все знали наизусть?

Каждый переживает расставание по-разному: кто-то записывает песни, кто-то, наоборот, уходит в себя и не появляется на публике. Пропажу из соцсетей Оксаны Самойловой поклонники в панике связывают с разводом с Джиганом. А эти 9 детдомовцев, вопреки судьбе, стали звёздами первой величины и смогли покорить миллионы сердец по всей стране.

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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Freepik

Виктория Мишинкина
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