Тигры, лемуры и даже муравьед: 9 необычных питомцев звёзд, которые рискнули пожить с живой экзотикой

Согласитесь, было бы интересно завести себе экзотического питомца. Например, прогулка по району с сурикатом на шлейке будет гарантированно привлекать внимание и позволит вам завести много новых друзей. А хамелеон отлично уживётся как в квартире, так и в барбершопе или тату-салоне. На свой страх и риск вы можете завести даже примата: капуцин или мармозетка, скорее всего, не оставят камня на камне от вашей квартиры, ибо возможности «тыгыдыкать» у них безграничны, а руки функционируют так же, как наши. Зато вам обеспечено множество эмоций, позитивных и не очень. А в материале мы расскажем, кто из звёзд решил завести себе причудливую заморскую божью тварь.

Сальвадор Дали с муравьедом

Парижский зоопарк разрешил Сальвадору Дали забрать муравьеда и поселить у себя в апартаментах. Фото © YouTube / Time Machine

Сурикат на шлейке? Забудьте об этой пошлости, это уже прошлый век. Муравьед на поводке — вот к чему нужно стремиться. Такого экзотического питомца могут себе позволить только настоящие гении, каковым и был Сальвадор Дали. В 1969 году он завёл себе муравьеда и вышел с ним на прогулку на улицы Парижа, шокировав горожан. Сюрреалист был первым в мире человеком, что приютил у себя дома такое диковинное животное. Он взял муравьеда из Парижского зоопарка: Сальвадору Дали было позволено всё.

Данте Габриэль Россетти с вомбатом

Художник Данте Габриэль Россетти два месяца содержал вомбата. Потом тот объелся сигар и умер. Фото © Wikipedia / Dante Gabriel Rossetti

За сто лет до Сальвадора Дали экзотического питомца содержал другой художник — прерафаэлит Данте Габриэль Россетти. Он завёл себе вомбата — того самого забавного зверька, австралийского гигантского норного травоеда с неразрушимым задом, который животное использует как защиту или оружие. В 1869 году, реально ровно за сто лет до Дали, вомбат скончался. Он прожил у прерафаэлита всего два месяца, а потом тяжело заболел. Дело в том, что Россетти оказался довольно безответственным хозяином: вомбат участвовал в художнических пирушках, забирался на стол и ел всё подряд, а однажды даже полакомился коробкой сигар. В честь питомца Данте Габриэль написал картину «Россетти оплакивает своего вомбата», которая хранится в Лондоне.

Екатерина Климова с карликовым лемуром

Екатерина Климова завела себе карликового лемура. У неё с питомцем есть общий предок, это нотарктус. Фото © Wikipedia / Gabriella Skollar, © ТАСС / Вадим Тараканов

Известная актриса Екатерина Климова, сыгравшая Наташу Репнину в «Бедной Насте» и Викторию Каштанову в «Молодёжке», 11 лет назад порадовала публику шикарной причудой. Она завела себе карликового лемура. Лемуры — удивительные существа, они не только смотрят прямо в душу своими выпученными глазами, они также являются самыми древними существами, хоть как-то связанными с предками человека. Они первыми «придумали» гибкие пальцы, в том числе отставленный большой. Нашим с ними общим предком является нотарктус, древний примат, который жил в Северной Америке 50 миллионов лет назад.

Бари Алибасов с макакой Машей

Макака Маша чуть не отправила Бари Алибасова на тот свет, но продюсер стал любить её ещё сильнее. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadim_gorzhankin

Бари Алибасов — человек, который сформировал ландшафт современной популярной музыки. Бари Каримович продюсировал группу «На-На», участвовал вместе с Данко в «Кто хочет стать миллионером?», предложил поставить в Караганде памятник известной фразе, организовывал со своими группами благотворительные концерты для детей с инвалидностью, а также завёл домашнюю обезьянку. Макака Маша — верный спутник Бари Каримовича, но однажды он чуть не угодил благодаря ей на тот свет. По сообщениям СМИ, Мария «похозяйничала» в таблетнице, всё перемешала, и продюсер чудом выжил. Бари Алибасов с макакой расставаться не хочет и, возможно, сделает её наследницей своего имущества.

Аскольд Запашный с тигром Рикки

Аскольд Запашный содержит домашнего тигра. Рикки для него обычный питомец, как для нас померанский шпиц. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Это необычный питомец для любого из нас, но не для Аскольда Запашного. Как известно, братья из этой славной цирковой династии являются укротителями диких и опасных зверей, например львов или тигров, так что для них большие кошки — то же самое, что для нас померанский шпиц. Своего тигра Аскольд назвал Рикки в честь Рикки Мартина, он очень его любит, содержит дома, а однажды на два часа застрял с полосатиком в лифте.

Александр Шоуа с питоном и полозом

Александр Шоуа любит змей после мультика «Рикки-Тикки-Тави». Фото © Wikipedia / Jeffdelonge, © ТАСС / Вадим Тараканов

Александр Шоуа мог бы выучить язык программирования «Питон» и стать айтишником, но молодой человек предпочёл завести себе живого питона и петь песни. Музыкальный исполнитель из группы «Непара» содержит у себя не просто экзотическое, а смертельно опасное животное, не обладая должными навыками его укрощения. Ему это не мешает — пока что питон никого не задушил, а по соседству с ним живёт другой любимец Александра, полоз. Шоуа обожает змей, эта любовь тянется с детства, с просмотра мультика «Рикки-Тикки-Тави».

Николь Кидман с альпаками

У Николь Кидман куча разнообразного бизнеса, например ферма альпаков. Они классные и не такие упрямые, как бараны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicolekidman

А вот заморская звезда Николь Кидман жить не может без своих альпаков. Их у неё несколько, и актриса даже разводит животных у себя на ферме. Это покладистые, неприхотливые и выгодные питомцы: они дают много шерсти, выглядят очень забавно и дарят тонну позитива при общении. При этом коренные жители Америки издавна держали альпаков так же, как мы держим овец, — ради шерсти. Причём шерстью альпак обрастает гораздо больше, а ещё он в принципе по площади больше, чем овца. Длинношеих одомашнили индейцы где-то в районе Перу 6 тысяч лет назад.

Меган Фокс с лисицей

Меган Фокс завела лисицу. По-английски это звучит как «Меган Лисица завела лисицу». Фото © Kinopoisk

Меган Фокс поступила весьма логично. С английского её фамилия переводится как «лисица», вот она и завела себе лисицу. Правда, было это в 1999 году, тогда же она появилась на обложке журнала PAWPrint с этой лисицей на руках. Что с животным сейчас, непонятно. Зато Меган и её муж, рэпер Machine Gun Kelly, завели себе трёх котов. Кстати, в Лондоне лисицы встречаются чаще, чем в Москве бездомные коты, но и у нас можно обнаружить «патрикеевну», например, ночью около ВДНХ.

Майк Тайсон с голубями

Тайсон с детства разговаривает с голубями. Будь он обычным парнем, лежал бы в психушке, но он боксёр, так что зарабатывает миллионы. Фото © ТАСС / AP / Nick Ut

Не просто необычные, а просто очень необычные домашние питомцы, особенно для Майка Тайсона, который одержал 50 побед в боксёрских матчах и имеет прозвище Железный. А теперь приготовьтесь к слезливой истории. Тайсон рос в нью-йоркском районе Бруклин в те годы, когда хипстеров там ещё не было совсем, а бандиты встречались на каждом углу. Боксёр-победитель не всегда наводил ужас на окружающих: в школе его бойкотировали и травили. Поэтому Майк часто залезал на крышу, чтобы пообщаться с теми, кто его никогда не бросит и не обидит, — с голубями. Он действительно разговаривал с птицами и жаловался им. Почти как психотерапия, только бесплатно. Любовь к голубям не испарилась и тогда, когда Тайсон стал суперзвездой: он постоянно держит этих птиц при себе, общается с ними, рассказывает им о своих планах стать лучше, перестать хулиганить и бить женщин.