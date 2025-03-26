Россиянин заказал новенький iPhone за 190 тысяч, а получил банку кильки

Мужчина из Перми решил порадовать себя новым телефоном и заказал на маркетплейсе iPhone 16 Pro Max стоимостью почти 190 тысяч рублей. Заранее оплаченный заказ принёс курьер, возможности внешнего осмотра товара сразу не было. Пермяк очень удивился, когда вместо своего гаджета увидел банку кильки с надписью «За Родину!». Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

На маркетплейсе отказались разбираться в ситуации, так как продавец iPhone был индивидуальным предпринимателем. Тот пообещал вернуть деньги за телефон, но так этого и не сделал. Тогда пермяк пошёл в суд, где выиграл дело. Теперь ИП должны ему выплатить помимо стоимости телефона компенсацию морального вреда размером 25 тысяч рублей и штраф 107 тысяч рублей.