Россиянин заказал новенький iPhone за 190 тысяч, а получил банку кильки
Пермяку вместо iPhone 16 Pro Max отправили на маркетплейсе банку кильки
Мужчина заказал новенький iPhone за ₽190 тысяч, а получил банку кильки. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Мужчина из Перми решил порадовать себя новым телефоном и заказал на маркетплейсе iPhone 16 Pro Max стоимостью почти 190 тысяч рублей. Заранее оплаченный заказ принёс курьер, возможности внешнего осмотра товара сразу не было. Пермяк очень удивился, когда вместо своего гаджета увидел банку кильки с надписью «За Родину!». Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
На маркетплейсе отказались разбираться в ситуации, так как продавец iPhone был индивидуальным предпринимателем. Тот пообещал вернуть деньги за телефон, но так этого и не сделал. Тогда пермяк пошёл в суд, где выиграл дело. Теперь ИП должны ему выплатить помимо стоимости телефона компенсацию морального вреда размером 25 тысяч рублей и штраф 107 тысяч рублей.
Ранее россиянка отсудила у продавца iPhone 280 тысяч рублей за неисправный смартфон. В новом телефоне не работала функция распознавания лица Face ID. Женщина хотела решить вопрос с продавцом мирно, но пришлось подать заявление в суд.