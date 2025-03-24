20-летняя вебкамщина засунула в себя iPhone ради клиента и уехала на скорой

В Санкт-Петербурге госпитализировали 20-летнюю вебкамщицу Оксану, девушка получила максимально необычную травму. Во время рабочего дня ей пришла в голову идея засунуть свой iPhone 13 мини в интимное место, в этот момент, по плану, ей должен был звонить клиент. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально чумовая идея выглядела забавной и даже приятной, но потом пришло время достать телефон, и Оксана столкнулась с проблемами. Девушка пыталась сделать это с помощью длинных ногтей, но в итоге повредила себя. После нескольких безуспешных попыток вебкамщица вызвала скорую помощь. Прибывшие медики были удивлены ситуацией, но в итоге смогли помочь.