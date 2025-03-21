В Москве мужчина застрял в туалете и вызвал спасателей
360.ru: В Москве мужчина застрял в общественном туалете и вызвал спасателей
На Фестивальных прудах в Москве мужчина оказался «заложником» общественного туалета. Выбраться из кабинки самостоятельно у него не получилось из-за заклинившей двери. Он позвонил спасателям, однако те всё ещё не приехали.
Как пишет 360.ru, мужчина сидит взаперти уже больше 15 минут.
В «ловушке» сегодня оказался и мужчина, который работает курьером в Москве. Работника заметили росгвардейцы на дереве. Оказалось, тот пытался выбраться из многоквартирного дома, в котором заклинило двери, но попытка оказалась неудачной — он застрял на высоте нескольких этажей и взывал о помощи.
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