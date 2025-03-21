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21 марта, 13:42

В Москве мужчина застрял в туалете и вызвал спасателей

360.ru: В Москве мужчина застрял в общественном туалете и вызвал спасателей

На Фестивальных прудах в Москве мужчина оказался «заложником» общественного туалета. Выбраться из кабинки самостоятельно у него не получилось из-за заклинившей двери. Он позвонил спасателям, однако те всё ещё не приехали.

Как пишет 360.ru, мужчина сидит взаперти уже больше 15 минут.

В Москве сотрудники МЧС спасают мужчину с застрявшим кольцом на половом органе
В Москве сотрудники МЧС спасают мужчину с застрявшим кольцом на половом органе

В «ловушке» сегодня оказался и мужчина, который работает курьером в Москве. Работника заметили росгвардейцы на дереве. Оказалось, тот пытался выбраться из многоквартирного дома, в котором заклинило двери, но попытка оказалась неудачной — он застрял на высоте нескольких этажей и взывал о помощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rommel Canlas

Мария Любицкая
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