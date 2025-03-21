В Москве мужчина застрял в туалете и вызвал спасателей

На Фестивальных прудах в Москве мужчина оказался «заложником» общественного туалета. Выбраться из кабинки самостоятельно у него не получилось из-за заклинившей двери. Он позвонил спасателям, однако те всё ещё не приехали.

Как пишет 360.ru, мужчина сидит взаперти уже больше 15 минут.