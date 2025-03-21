Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 09:59

Маршрут перестроен: Курьер застрял на дереве в центре Москвы после «прыжка веры»

В Москве сотрудники Росгвардии и МЧС спасли застрявшего на дереве курьера

В Хохловском переулке в Москве произошёл курьёзный случай: росгвардейцы стали героями, спасая курьера, который застрял на дереве. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве, мужчина, оказавшись в безвыходной ситуации, не смог покинуть подъезд и решил выбраться через окно.

Курьер застрял на дереве в центре Москвы. Видео © Пресс-служба Росгвардии

На высоте третьего этажа, в весьма экстравагантной позе, он оказался на ветке дерева. Увидев патруль, курьер в отчаянии закричал о помощи. Судя по всему, его альпинистские амбиции оказались сильно завышены: после доставки заказа он попытался совершить рискованный «прыжок веры» с крыши, но приземлился не совсем удачно.

Росгвардейцы, оценив ситуацию, вызвали спасателей МЧС, которые быстро прибыли на место и помогли освободить курьера с дерева.

В Приморье спасли обессиленного детёныша ларги, дрейфовавшего на льдине несколько дней
В Приморье спасли обессиленного детёныша ларги, дрейфовавшего на льдине несколько дней

Ранее сообщалось, что на Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд. В результате спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Пёсель не пострадал.

Обложка ©

Пресс-служба Росгвардии

Оксана Попова
  • Новости
  • Росгвардия
  • МЧС России
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar