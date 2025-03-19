В Приморье спасли обессиленного детёныша ларги, дрейфовавшего на льдине несколько дней
В Приморье сотрудники МЧС спасли истощённого детёныша тюленя
В Приморье сотрудники МЧС России спали истощенного детёныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасение ларги. Видео © Telegram / МЧС Приморского края
«Белька нашли на берегу Шаморы. Морское млекопитающее несколько дней дрейфовало на льдине. Обессиленного ларги выбросило на побережье», — говорится в сообщении.
Спасатели укрыли кроху одеялом и передали центру по реабилитации морских животных. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов.
В конце февраля ветеринары из Москвы спасли жизнь коту породы скоттиш-фолд, который проглотил ленточку длиной 60 см, после чего закусил её сухим кормом, запил водой и невозмутимо отправился спать. Врачи смогли вытащить инородное тело без хирургического вмешательства.
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