В Приморье спасли обессиленного детёныша ларги, дрейфовавшего на льдине несколько дней

В Приморье сотрудники МЧС России спали истощенного детёныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасение ларги. Видео © Telegram / МЧС Приморского края

«Белька нашли на берегу Шаморы. Морское млекопитающее несколько дней дрейфовало на льдине. Обессиленного ларги выбросило на побережье», — говорится в сообщении.

Спасатели укрыли кроху одеялом и передали центру по реабилитации морских животных. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов.