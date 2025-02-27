Ветеринары в Москве спасли рыжего шотландца, проглотившего ленточку длиной 60 см

Ветеринары из Москвы спасли жизнь коту породы скоттиш-фолд, который проглотил ленточку длиной 60 см, после чего закусил её сухим кормом, запил водой и невозмутимо отправился спать. Сотрудники столичной ветклиники смогли вытащить инородное тело без хирургического вмешательства. Об этом рассказали в пресс-службе Московского объединения ветеринарии.

Владельцы рыжего шотландца Фени рассказали, что совершенно случайно заметили, как их питомец поедает ленту от подарка. Они были осведомлены, что тянуть и вытаскивать такие предметы самостоятельно нельзя, так как можно навредить пушистику, поэтому наблюдали за котом. Феня расправился со «вкусняшкой» длиной порядка 60 см, после чего поел свой корм, выпил водицы и решил, что после плотного обеда можно поспать. Хозяева дождались нужного момента, взяли сонного котика и повезли в ветеринарку.

«Поскольку предмет ещё находился в желудке, ветврач Елена Алексеевна Катаева вызвала у пациента медикаментозную рвоту и от ленточки удалось избавиться без операции», — говорится в сообщении.

Феня запомнился врачам не только своим спокойствием, но и своеобразным рекордом. Четвероногий заглотил самое длинное инородное тело в этом году — 60 см, побив рекорд столичной клиники.