Кот за месяц без еды невольно переплыл Атлантику от Нидерландов до Карибов

Чёрно-белый кот укрылся в грузовом контейнере на борту торгового корабля и за четыре недели невольно преодолел Атлантику. Пушистый пассажир всё это время был без еды и солнечного света, но сумел выжить.

Животное пропутешествовало тысячи километров от нидерландской провинции Северный Брабант до острова Кюрасао, расположенного неподалеку от Венесуэлы. Работники транспортной фирмы AMC Cargo, принимавшие груз в пункте назначения, очень удивились, когда открыли контейнер и увидели кота. Истощённый и напуганный зверь не позволял никому приближаться. На место вызвали экспертов и ветеринаров из национального фонда Kitten Rescue Curacao, которым удалось поймать испуганного кота, заманив его в клетку с едой.

Переплывший Атлантический океан кот. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kittenrescuecuracaofoundation

Неизвестно, как кот оказался в запертом контейнере и кому он принадлежит. В настоящий момент с невольным путешественником всё в порядке, он восстанавливает силы под наблюдением волонтеров.