В зоопарке Петербурга от сердечной недостаточности умер тигр Зевс из Мариуполя
Тигр Зевс. Обложка © VK / Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке от сердечной недостаточности умер тигр Зевс. Ему было 2,5 года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«К сожалению, полюбившийся многим посетителям тигр Зевс не смог перенести заболевание и скончался. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная острой вирусной инфекцией. Ветеринары зоопарка несколько дней боролись за его жизнь, прикладывая все возможные усилия», — говорится в публикации.
Зевс появился на свет в 2022 году в Мариуполе. На фоне обстрелов от него отказалась мать-тигрица, с другими тигрятами его выкармливала овчарка. В Северную столицу хищник переехал в 2023 году.
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