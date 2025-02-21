Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 20:03

В зоопарке Петербурга от сердечной недостаточности умер тигр Зевс из Мариуполя

Тигр Зевс. Обложка © VK / Ленинградский зоопарк

Тигр Зевс. Обложка © VK / Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке от сердечной недостаточности умер тигр Зевс. Ему было 2,5 года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«К сожалению, полюбившийся многим посетителям тигр Зевс не смог перенести заболевание и скончался. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная острой вирусной инфекцией. Ветеринары зоопарка несколько дней боролись за его жизнь, прикладывая все возможные усилия», — говорится в публикации.

Зевс появился на свет в 2022 году в Мариуполе. На фоне обстрелов от него отказалась мать-тигрица, с другими тигрятами его выкармливала овчарка. В Северную столицу хищник переехал в 2023 году.

В Приморье тигр прогулялся по территории завода и едва не растерзал собаку
В Приморье тигр прогулялся по территории завода и едва не растерзал собаку

Ранее Life.ru рассказывал печальную историю кота Рыжика из Махачкалы, который за свою преданность погибшему хозяину получил прозвище «Дагестанский Хатико». Котик почти 7 лет провёл на могиле любимого человека, не отходя даже в лютые морозы. Это пошатнуло его здоровье, но в истории Рыжика, кажется, произошла счастливая развязка — кота увезли лечиться в Петербург, сейчас он идёт на поправку и его хочет забрать к себе в семью главный врач медицинского учреждения.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar