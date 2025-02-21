В зоопарке Петербурга от сердечной недостаточности умер тигр Зевс из Мариуполя

В Ленинградском зоопарке от сердечной недостаточности умер тигр Зевс. Ему было 2,5 года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«К сожалению, полюбившийся многим посетителям тигр Зевс не смог перенести заболевание и скончался. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная острой вирусной инфекцией. Ветеринары зоопарка несколько дней боролись за его жизнь, прикладывая все возможные усилия», — говорится в публикации.