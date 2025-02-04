Кот Хатико из Дагестана семь лет не отходил от могилы хозяина и чуть не умер

На протяжении семи лет кот из Махачкалы сидел около могилы своего хозяина, который скончался, когда пушистик был ещё котёнком. Даже в холодную зиму питомец был около места погребения, из-за чего сильно ослаб и оказался на грани жизни и смерти.

Кота Хатико отвезли в стационар. Видео © Telegram / Mash

Трогательную историю передаёт Mash. Рыжий дагестанский Хатико, как кота назвали спасители, 7 лет дневал и ночевал на могиле человека, к которому был привязан. Из-за того, что даже в холодные зимние ночи рыжик спал на кладбище, его здоровье сильно испортилось: зубы поломались, воспалилось ухо и лёгкие.

Медики подключили Хатико к кислородной маске. Волонтёры кормят кота и не отходят от него почти ни на минуту. В четверг пушистого отправят на лечение в Петербург, а после займутся для него поиском семьи, в которой его будут любить также сильно, как умеет сам питомец.