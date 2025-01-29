Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 19:33

В Петербурге «Хатико» несколько часов ждал хозяина, которого увезли на скорой

В Санкт-Пеербурге собака по имени Ася, как и Хатико, несколько часов верно ждала своего хозяина, которого увезли в больницу. Жители Парнаса нашли для неё временное жильё, пока владелец не поправится. Трогательную историю рассказал Mash на Мойке.

Ася ждала хозяина несколько часов. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Оказалось, мужчина упал на льду и сломал ногу. На скорой его увезли в больницу. Ася оставалась на месте, надеясь на воссоединение с хозяином.

Одна из местных жительниц Людмила, рассказала, что сначала собака проявляла агрессию и рычала на всех, но вскоре успокоилась и пошла с ней. Позже хозяин связался с ними и сообщил, что после операции ему потребуется несколько недель для восстановления. В это время Ася будет жить у Людмилы — она уже начала осваиваться в новом доме, активно ест и играет с другими животными.

Эксперт объяснила «эффект Хатико» у собак, которые остались без хозяев
Эксперт объяснила «эффект Хатико» у собак, которые остались без хозяев

Ранее Life.ru рассказывал, что в Башкортостане собака по кличке Белка четыре дня ждала утонувшего хозяина. Позже стало известно, что погибший на том же месте семь лет назад потерял жену и друга. Белку приютили родственники мужчины.

Обложка ©

Telegram / Mash на Мойке

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar