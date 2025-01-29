В Петербурге «Хатико» несколько часов ждал хозяина, которого увезли на скорой

В Санкт-Пеербурге собака по имени Ася, как и Хатико, несколько часов верно ждала своего хозяина, которого увезли в больницу. Жители Парнаса нашли для неё временное жильё, пока владелец не поправится. Трогательную историю рассказал Mash на Мойке .

Одна из местных жительниц Людмила, рассказала, что сначала собака проявляла агрессию и рычала на всех, но вскоре успокоилась и пошла с ней. Позже хозяин связался с ними и сообщил, что после операции ему потребуется несколько недель для восстановления. В это время Ася будет жить у Людмилы — она уже начала осваиваться в новом доме, активно ест и играет с другими животными.