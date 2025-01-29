В Петербурге «Хатико» несколько часов ждал хозяина, которого увезли на скорой
В Санкт-Пеербурге собака по имени Ася, как и Хатико, несколько часов верно ждала своего хозяина, которого увезли в больницу. Жители Парнаса нашли для неё временное жильё, пока владелец не поправится. Трогательную историю рассказал Mash на Мойке.
Ася ждала хозяина несколько часов. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Оказалось, мужчина упал на льду и сломал ногу. На скорой его увезли в больницу. Ася оставалась на месте, надеясь на воссоединение с хозяином.
Одна из местных жительниц Людмила, рассказала, что сначала собака проявляла агрессию и рычала на всех, но вскоре успокоилась и пошла с ней. Позже хозяин связался с ними и сообщил, что после операции ему потребуется несколько недель для восстановления. В это время Ася будет жить у Людмилы — она уже начала осваиваться в новом доме, активно ест и играет с другими животными.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Башкортостане собака по кличке Белка четыре дня ждала утонувшего хозяина. Позже стало известно, что погибший на том же месте семь лет назад потерял жену и друга. Белку приютили родственники мужчины.
Telegram / Mash на Мойке