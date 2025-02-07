В Приморье тигр прогулялся по территории завода и едва не растерзал собаку

В Приморье жители столкнулись с тигром, который забрел на территорию завода. Хищник пытался поймать собаку, но его удалось прогнать.

Тигр пробрался на территорию завода в Приморье. Видео © VK / Инцидент Владивосток /Приморье

Как сообщают местные паблики, животное заметили на асфальтовом заводе в Дальнереченске. На видеоролике можно заметить, как огромный хищник гонится за лающим псом, однако испугавшись звука разорвавшейся гранаты, убегает прочь. Собаку чудом удалось спасти.