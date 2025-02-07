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Регион
7 февраля, 13:46

В Приморье тигр прогулялся по территории завода и едва не растерзал собаку

В Приморье жители столкнулись с тигром, который забрел на территорию завода. Хищник пытался поймать собаку, но его удалось прогнать.

Тигр пробрался на территорию завода в Приморье. Видео © VK / Инцидент Владивосток /Приморье

Как сообщают местные паблики, животное заметили на асфальтовом заводе в Дальнереченске. На видеоролике можно заметить, как огромный хищник гонится за лающим псом, однако испугавшись звука разорвавшейся гранаты, убегает прочь. Собаку чудом удалось спасти.

«Не подбросите?» Три тигра у дороги – уникальное видео сняли в Приморье
«Не подбросите?» Три тигра у дороги – уникальное видео сняли в Приморье

Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморье был пойман крупный самец амурского тигра, который несколько раз появлялся в селе Барабаш и нападал на собак. Хищника доставили в реабилитационный центр в Алексеевке для обследования. Результаты этого осмотра определят дальнейшую судьбу тигра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / The Len

Мария Любицкая
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