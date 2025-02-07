В Приморье тигр прогулялся по территории завода и едва не растерзал собаку
В Приморье жители столкнулись с тигром, который забрел на территорию завода. Хищник пытался поймать собаку, но его удалось прогнать.
Тигр пробрался на территорию завода в Приморье. Видео © VK / Инцидент Владивосток /Приморье
Как сообщают местные паблики, животное заметили на асфальтовом заводе в Дальнереченске. На видеоролике можно заметить, как огромный хищник гонится за лающим псом, однако испугавшись звука разорвавшейся гранаты, убегает прочь. Собаку чудом удалось спасти.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморье был пойман крупный самец амурского тигра, который несколько раз появлялся в селе Барабаш и нападал на собак. Хищника доставили в реабилитационный центр в Алексеевке для обследования. Результаты этого осмотра определят дальнейшую судьбу тигра.
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